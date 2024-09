112-nieuws: ernstige botsing in Oss • omgevallen boom zorgt voor problemen

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.34 Boom zorgt voor problemen Op de Floralaan West in Eindhoven heeft een omgevallen boom voor problemen op de weg gezorgd. De weg was volledig versperd door de boom, die over beide rijbanen en het fietspad lag. De Floralaan West werd aan beide kanten afgesloten door de brandweer. Zij waren ruim een half uur bezig om de boom kleiner te zagen en de takken op te ruimen. De weg is inmiddels weer vrij. Er zijn geen gewonden gevallen. Foto: Arno vna der Linden/SQ Vision.

05.00 Ernstige botsing in Oss Op de Megensebaan in Oss is een auto maandagnacht rond vijf uur tegen een boom gebotst. De bestuurder is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

02.00 Auto rijdt sloot in Een auto is maandagnacht in een sloot beland naast het kanaal aan de Kanaaldijk Noord in Dongen. Na een zoektocht is de bestuurder van de auto nog niet gevonden.



Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.