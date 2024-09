112-nieuws: vrouw gewond bij ongeval • extra drukte op wegen verwacht

16.12

De vrouw die gisterochtend dood in haar huis in Oosterhout is gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie. Ze deed gisteren uitgebreid onderzoek in het huis aan de Leeuwenstraat.

Op het moment dat de vrouw werd gevonden, was niet met zekerheid te zeggen of het om een natuurlijke dood ging. Vandaar dat er uitgebreid onderzoek is gedaan.