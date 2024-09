Statenleden trekken aan de bel in Den Haag: 'Houd natuurplannen overeind'

Twee jaar lang werkten provincies, waterschappen, natuurbeheerders en boeren aan plannen voor natuurherstel en de stikstofaanpak. Het kabinet gooit al dat werk nu in de prullenbak. 186 Provinciale Statenleden uit het hele land zijn niet blij met deze actie. In een brief roepen zij de regering op om de plannen juist overeind te houden. Ook negentien Brabantse Statenleden doen deze oproep.

Provincies, boeren, natuurbeheerders, waterschappen en nog veel meer organisaties zaten samen aan tafel. In het zogeheten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werden onderwerpen als stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit in samenhang besproken en aangepakt. De afgelopen twee jaar werkten ze aan hun plannen en daar waren ze al ver mee. Door die plannen, inclusief de 24 miljard euro die gereserveerd was voor de uitvoering, zet het kabinet nu een streep. LEES OOK: Streep door stikstofaanpak provincie, kabinet stopt met natuurbeleid Onbestaanbaar, vinden negentien Statenleden van in totaal zeven verschillende Brabantse partijen. "Wat maakt u ons nou?", vragen ze in hun brief aan minister Wiersma van Landbouw en Natuur. In die brief uiten ze samen met 167 collega's uit andere provincies hun ongenoegen. Onder de Brabantse ondertekenaars zijn de fracties van GroenLinks, PvdA, SP, D66, Partij voor de Dieren, Volt en ChristenUnie-SGP.

"Zo schaad je het vertrouwen."

"Het schrappen van het NPLG is een enorme teleurstelling", zegt Jade van der Linden, fractievoorzitter van GroenLinks. "Er is de afgelopen jaren enorm hard gewerkt. Er werd gedaan wat het Rijk wilde, namelijk van onderop samen met organisaties en belanghebbenden aan oplossingen werken. Met deze zet, schaad je het vertrouwen van deze partners. Wat zegt de minister hiermee nou eigenlijk tegen al die mensen?" LEES OOK: Boswachter Erik verbijsterd over schrappen natuurplannen: 'Ontzettend dom' Fractievoorzitter Inge Vossen (Volt) was niet verrast, maar wel verbijsterd. "Dat dit zou gebeuren zag ik wel aankomen. Maar ik word hier absoluut niet blij van. Dat de minister twee jaar hard werken zo van tafel veegt, vind ik ondoordacht. Ik kan er met mijn hoofd niet bij."

"Dit is een grote stap terug."

Dat het Rijk het budget schrapt, baart Van der Linden zorgen. "Want de doelen voor natuurherstel, stikstof en waterkwaliteit blijven wel staan, terwijl we geen geld lijken te krijgen om deze te halen." Ook haar collega Anne Schipper van de ChristenUnie is bezorgd: "Zonder die miljarden, gaan we het simpelweg niet redden. Dit is een grote stap terug." "Hoe betrouwbaar ben je nog als overheid, als je dit zo doet", vraagt Vossen zich af. "Wel doelen stellen, zonder daar geld voor beschikbaar te maken is schandalig." En ook boeren zijn hier niet mee geholpen, zegt Schipper. "We moeten werken aan toekomstperspectief voor de boeren. Met het NPLG waren we daarmee juist goed op weg." LEES OOK: 'Zonder snelle aanpak voor herstel natuur, leggen boeren het loodje'

"Gedeputeerde Staten moeten doorpakken."

Volgens de ondertekenaars moet de overheid nu niet de kop in het zand steken. Ze roepen Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur, dan ook op om door te gaan met de uitvoering van hun plannen. "Want hoeveel tijd gaat het kosten om weer nieuwe plannen te maken", zegt Vossen. "Tijd die we bovendien niet hebben, want het gaat om de gezondheid van onze inwoners, de staat van de natuur en perspectief voor boeren." "Ik verwacht dat het Brabantse college met een goed plan komt, zeker omdat ze kunnen rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten die het belang inziet van natuurherstel", zegt Van der Linden. "Want alleen daarmee kunnen we weer vergunningen verlenen in Brabant."

"We kunnen twee jaar aan investeringen niet weggooien."