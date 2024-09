Wethouder stapt op na beschuldiging: 'Herken mij niet in geschetste beeld'

Wethouder Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal legt zijn functie neer. In een verklaring laat hij weten dat een beeld is ontstaan waarin hij zich niet herkent. Hij werd beschuldigd van pestgedrag nadat wethouder Sanneke Vermeulen (VVD) zondag opstapte.

Het rommelt behoorlijk in het college van gemeente Roosendaal. Zondag stopte Vermeulen per direct als wethouder. In haar ontslagbrief aan burgemeester Mark Buijs gaf ze aan dat de samenwerking niet verliep zoals ze gehoopt had en dat er momenten waren waarop ze zich onveilig voelde.

Van Gestel laat dinsdagmiddag in een verklaring weten dat hij zich niet herkent in het beeld dat is ontstaan. "In de media is een beeld ontstaan waar ik me niet meer tegen kan verdedigen. Ieder heeft hierin zijn eigen beleving. Natuurlijk heb ook ik een eigen bestuursstijl. Maar het beeld wat daarover nu geschetst wordt, daar herken ik me zeker niet in."

Hij zegt zich altijd met de goede bedoelingen te hebben ingezet voor Roosendaal. "Dat was mijn prioriteit."

In zijn verklaring legt hij uit dat zijn persoonlijk functioneren als wethouder nu onder druk komt te staan en dat hij zichzelf niet groter wil maken dan Roosendaal. "Daarom leg ik mijn functie neer", zo besluit hij.

Eerder deze week heeft Omroep Brabant meerdere verzoeken gedaan om te spreken met Arwen van Gestel over de beschuldigingen. Daarop heeft hij niet gereageerd.

