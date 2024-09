Een eeuw lang Brabander: hier wonen de honderdplussers van onze provincie

Een eeuw lang leven - een mijlpaal die niet iedereen zomaar bereikt. Toch waren er aan het begin van dit jaar meer dan driehonderd Brabanders die honderd jaar of ouder zijn. Als vrouw heb je statistisch gezien meer kans om deze leeftijd te bereiken: ruim vier op de vijf Brabantse honderdplussers is een vrouw.

Zondag was het feest in Oosterhout: Jo Polders-Langeweg is 107 jaar oud geworden en mag zich daarmee de oudste Brabander noemen. Dat de oudste Brabander een vrouw is, komt niet uit de lucht vallen. De vrouwen hebben veruit de overhand in het aantal Brabantse honderdplussers. Maar liefst 258 vrouwen hebben een leeftijd van minstens honderd jaar bereikt. Mannen die meer dan honderd kaarsjes uit mogen blazen zijn zeldzamer: slechts 56 van de 314 Brabantse honderdplussers is een man.

De meeste Brabanders die een eeuw meedraaien wonen in Breda - dit zijn er aan het begin van dit jaar 37. In Eindhoven zijn het er 31, en in Den Bosch wonen 19 mensen die al honderd jaar levenservaring hebben.