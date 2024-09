Onderzoek naar politieke crisis Roosendaal: 'Onderste steen moet boven'

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de bestuurlijke crisis in Roosendaal. Dat heeft de gemeenteraad donderdag unaniem besloten. De oorzaak van de bestuurscrisis is het plotselinge vertrek van VVD-wethouder Sanneke Vermeulen afgelopen zondag.

Emotioneel In een emotioneel verweer nam wethouder Evelien van der Star, die in dezelfde partij als Van Gestel zit, afstand van de aantijging dat ze aan het pestgedrag zou hebben bijgedragen. “Ik heb hier wakker van gelegen, want ik herken mij niet in dit beeld. Je gaat jezelf afvragen welke zaken er als pesterijen kan zijn opgevat. Het maakt je onzeker, terwijl ik juist altijd probeer het beste te doen en anderen te helpen. Ik ga Sanneke zeker persoonlijk benaderen om mijn excuses aan te bieden en haar verhaal aan te horen.”

De bestuurscrisis werd donderdag besproken in de Roosendaalse gemeenteraad. “Wij accepteren geen doofpot. Stop met politieke spelletjes die al meer dan genoeg kapot hebben gemaakt. De coalitie kan niet gewoon doorgaan alsof haar neus bloedt. We willen daarom dit onderzoek. Ook voor de ambtenaren die bedreigd of overgeplaatst zijn”, zei fractievoorzitter Peter Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst

Vermeulen besloot zondag om de eer aan zichzelf te houden. Ze voelde zich ‘onveilig’ in het college van burgemeester en wethouders. Een dag later meldden verschillende anonieme bronnen in de media dat vooral wethouder Arwen van Gestel van de lokale fractie VLP de oorzaak zou zijn van ‘structureel pestgedrag’. Van Gestel stapte dinsdag op. Hij zei dat hij zich 'niet meer kan verdedigen tegen het ontstane beeld'.

Eerder deze week wist Omroep Brabant te melden dat voormalig wethouder Van Gestel zelfs het VVD-partijbestuur had benaderd over hoe ze ‘het probleem Sanneke Vermeulen’ zouden kunnen oplossen. Volgens wethouder Van der Star deed hij dat ‘geheel op eigen initiatief.’

Fractievoorzitter Alex Raggers van de VLP nam het tijdens het debat op voor zijn partijgenoot Van Gestel: “Mijn politieke hart is gebroken. Ik ken Arwen als een enthousiast en mooi mens met een groot hart voor de gemeente Roosendaal. Laat dat onderzoek er daarom maar komen, want iedereen is onschuldig tot schuld is bewezen. Bovendien moeten we weer bouwen aan een veilige basis. Dat verdient Roosendaal.”

Toch staken vooral de fracties van D66 en de Roosendaalse Lijst hun verontwaardiging over de voorbeelden in de media van misdragingen van de oud-wethouder niet onder stoelen of banken. “Het is laag en mensonterend”, zei Peter Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst. Tegelijkertijd vroeg zijn D66-collega Bejar Taher zich af waarom de VVD het niet steviger opnam voor haar eigen wethouder Sanneke Vermeulen.

“Dat werp ik van mij af, want het raakt mij diep. Ik heb me bij elkaar moeten rapen om hier vanavond te staan”, zei VVD-fractievoorzitter Menno Nefs.

Hart onder de riem

Sanneke Vermeulen laat in een reactie aan Omroep Brabant weten dat ze zich gesterkt voelt de door de ‘overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen’ die ze de afgelopen dagen heeft ontvangen. In tegenstelling tot eerdere berichten in de media, heeft ze sinds afgelopen zondag geen enkel contact meer gehad met de burgemeester, collega wethouders of raadsleden.

Ze is met de gemeenteraad ook voorstander van een ‘onafhankelijk onderzoek door een externe partij’. “Een dergelijk onderzoek zou zich idealiter richten op de werksfeer binnen het gehele Huis van Roosendaal, zowel binnen het college als binnen de ambtelijke organisatie”, vindt Vermeulen.

Volgens overgebleven wethouder Evelien van der Star is de minimale bezetting van het college van burgemeester en wethouders op termijn ‘niet houdbaar’. Er komen daarom nieuwe stadsbestuurders bij. “We hebben kritisch in de spiegel gekeken en we nemen afstand van het oude. Er is lange tijd sprake geweest van een bestuurscultuur die Roosendaal geen recht doet. Wat ons betreft, eindigt dit vandaag.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Wethouder voelt zich niet veilig in college en stopt per direct

'Locoburgemeester benaderde VVD-bestuur om wethouder Vermeulen te wippen'