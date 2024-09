Peter Gillis sluit alles af op park waar bewoners weg moeten

Peter Gillis heeft zaterdag het gas, licht en water afgesloten op Prinsenmeer. Naar eigen zeggen heeft Gillis er daarmee alles aan gedaan om de vaste bewoners van zijn park te krijgen. Zijn de naar schatting 27 bewoners zondag niet weg, hangt Gillis een boete van 50.000 euro per maand boven het hoofd. “Ik ga die boete echt niet betalen”, stelt Gillis zaterdagmiddag nog een keer.

De gemeente Asten laat zaterdag weten dat het niet hun verantwoordelijkheid is om de ‘vaste’ bewoners van Prinsenmeer weg te krijgen. Zaterdagochtend maakten de bewoners nog een keer duidelijk dat ze niet van plan zijn te vertrekken. Een aantal vaste bewoners hebben watertanks en een aggregaat neergezet.

De gemeente Asten probeert zich neutraal op te stellen voor wat betreft de woede van de nog overgebleven ‘vaste’ bewoners van Prinsenmeer. “Altijd is duidelijk geweest dat wonen op het park niet is toegestaan. Sinds 2019 is bij inschrijving mondeling en schriftelijk medegedeeld dat wonen niet is toegestaan.”

De gemeente stelt dat ze in 2021 is begonnen om de in hun ogen illegale bewoners aan te schrijven. Hen was duidelijk gemaakt dat ze moeten vertrekken onder last van een dwangsom. In oktober 2023 is de boodschap aan elke bewoner per brief nog een keer verstuurd. “Daarbij hebben wij ook steeds gezegd dat als mensen een hulpvraag hebben, zij daarvoor terecht kunnen bij de gemeente waar ze staan ingeschreven.”

Politie

De gemeente benadrukt in hun reactie dat de dwangsom van 50.000 euro blijft staan. Peter Gillis zei zaterdagochtend dat hij eerst in gesprek gaat met de bewoners en dat anders de politie maar moet ingrijpen. Die liet al weten dat niet te doen, een antwoord dat ook de gemeente van de politie heeft gekregen. “Dit betreft primair een civielrechtelijke kwestie waar de politie geen rol bij speelt.”

Alleen als er sprake is van strafbare feiten of verstoringen van de openbare orde komt de politie wel in actie.

