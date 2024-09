Wachtlijsten voor naaicursussen: 'Kleding laten repareren is vrij duur'

Mensen brengen massaal hun oude shirts of kapotte broeken naar de textielbak. Onlangs werd duidelijk dat er veel van die tweedehands kleding blijft liggen in opslagruimtes omdat niemand het meer wil. Je zou dus beter iets kunnen repareren in plaats van het weg te gooien. Alleen: waar het vroeger nog normaal was om te kunnen naaien, kunnen mensen dat nu nog maar zelden. Een naaicursusje volgen ligt voor de hand, maar in Brabant zitten veel van die cursussen overvol. "Ik heb zeker drie aanmeldingen per week."

Een broek verstellen, een gescheurde mouw repareren of geheel iets nieuws maken: naaien is een vaardigheid die niet veel mensen meer hebben. Een naaicursus volgen kan daarom zeker geen kwaad, maar wie dat in Brabant wil doen zal goed moeten zoeken: veel naaicursussen worden hier zo druk bezocht dat ze nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst plaatsen.

Populairder onder jongeren

Een naaicursus in de buurt vinden is niet zo'n probleem. Er is redelijk wat aanbod in onze provincie. Maar daadwerkelijk aanmelden is wat lastiger: het is enorm druk. Zo ook bij Anouk van Nisselrooij (50) uit Nuenen. Ze is verbaasd over de toename van populariteit van haar naaicursus. "Eerst had ik een paar aanmeldingen per maand, nu zijn dat er al een paar per week geworden. Ik moet nu mensen op een wachtlijst zetten."

Met haar bedrijfje Noekies Naaiatelier leert ze mensen al ruim 13 jaar de fijne kneepjes van het naaiersvak. En daar komen veel verschillende mensen op af. "Ik zie steeds meer jonge mensen langskomen. Veel jonge meisjes die liever kleren maken dan nieuwe kopen, want dat is vaak duur. Dus het is ook om geld te besparen." Alleen onder de jongens is het niet zo populair. "Maar ze zijn zeker welkom hoor', lacht Anouk.

LEES OOK: Berg met tweedehands kleding blijft groeien: 'We zijn veel meer gaan kopen'

Repareren én nieuwe dingen maken

Ook bij Naailes Eindhoven van Miriam Bode (54) loopt het storm. "Ik werk nu ook met een wachtlijst. Ik heb zeker drie aanmeldingen per week. Sinds corona heb ik het druk. Mensen willen even van hun scherm weg en met hun handen bezig zijn." Het grootste aandeel van Miriams cursisten is vrouw, maar zo nu en dan sluit er ook een jongen aan. "Het is voor iedereen een ontspannende bezigheid."

Maar wat maakt dat priegelen met naald en draad of gebogen achter een naaimachine zitten nou zo leuk? "De meeste mensen komen echt om iets nieuws te leren maken", zegt Anouk. "Ook leren ze hoe je iets moet repareren of bijvoorbeeld een broek moet inkorten." Handige vaardigheden om te hebben. De nieuwe dingen die dan genaaid worden vindt Anouk erg leuk: "Er is veel variatie. Van carnavalspak tot kussentjes, ik zie veel dingen voorbijkomen."

'Niet eenvoudig'

Miriam laat weten dat ook bij haar mensen langskomen om kleding te leren repareren of om iets gloednieuws te maken. Verrassend genoeg is iets nieuws maken makkelijker dan een oud kledingstuk aanpassen. "Kleding laten repareren is vrij duur en dan zien mensen dat en denken: dat kan ik zelf ook wel. Toch is dat uitdagender dan gedacht."

"Je moet niet alleen snappen hoe de naaimachine werkt, maar ook welke technieken je moet gebruiken" legt Miriam uit. Maar laat je niet ontmoedigen: "Het is niet onmogelijk, maar zeker niet eenvoudig." Hoe dan ook raadden beide dames het aan om het naaien eens een kans te geven. "Je snapt ook beter hoe de kleding die in de winkel hangt is gemaakt. Je krijgt er meer waardering voor", sluit Anouk af.