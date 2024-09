112-nieuws: ongeluk met motor op A16 • keukenbrandje door blender

20.56

Op de Tipweg in Wilbertoord zijn een motor en auto vanavond met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de motor is ernstig gewond geraakt. De man is ter plekke behandeld door de aanwezige ambulance en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is ongedeerd. De motor vloog na de botsing het naast de weg gelegen maisveld in. De motorrijder viel na de botsing hard op de weg. Hoe het ongeluk exact is gebeurd, is onduidelijk en gaat de politie onderzoeken. De weg is afgesloten.