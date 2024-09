Grensoverschrijdend gedrag op Kindcentrum: 'Zo normaal mogelijk opstarten'

Na drie meldingen over grensoverschrijdend gedrag, het op non-actief stellen van een onderwijsassistent en een onderzoek door de zedenpolitie, probeert Kindcentrum Mondomijn in Helmond deze maandag 'zo normaal mogelijk' op te starten. De medewerkers stellen, met hulp van de ouders, alles in het werk om de rust na een tumultueus weekend te herstellen. De zorg voor de kinderen geniet voorrang, zo benadrukt Ingeborg Schrama, bestuursvoorzitter van QliQ Primair.

Rust kunnen ze zeker gebruiken in Brandevoort. Zaterdagavond zorgde een brief aan de ouders van basisschoolkinderen voor ophef in de Helmondse wijk. In het schrijven meldt de schoolleiding dat er verdenkingen zijn tegen een onderwijsassistent van Kindcentrum Mondomijn. Hij zou volgens drie meldingen zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De medewerker die van doen had met kinderen tussen de 7 en 12 jaar is op non-actief gesteld. De zedenpolitie onderzoekt de zaak.

En terwijl dat onderzoek loopt, probeert Ingeborg Schrama het hoofd koel te houden. "Het is ontzettend heftig om die meldingen te krijgen. Je gaat meteen in een soort regelmodus. Omdat je de zorg hebt voor de kinderen, het team en de ouders. Op dit moment is mijn agenda gevuld met doen wat nodig is, voor wie het ook nodig heeft", aldus de bestuursvoorzitter.

Dat zijn behalve de kinderen en hun ouders ook de medewerkers van Mondomijn. "We zijn zondag bij elkaar gekomen om samen even stil te staan bij de situatie. Collega's vonden veel steun bij elkaar. Vervolgens hebben we nagedacht hoe we voor onze kinderen deze maandag zo normaal mogelijk konden starten. Wat is nodig om onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen?"