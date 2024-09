Bredanaar die Tim Hofman wilde doden 'zag geen weg meer terug'

De Bredanaar die eerder zei Tim Hofman te willen neerschieten, zegt nu dat hij dat niet serieus meende. Die verklaring legde hij woensdagmiddag af in de rechtbank in Lelystad. Volgens de 42-jarige Chris T. speelde hij alleen maar met de gedachte, en twijfelde hij al vanaf het begin. Justitie eiste woensdag 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem.

Zo zei hij: "Als hij zou komen, zou ik het waarschijnlijk niet eens kunnen. Dan had ik een handtekening en was ik weggegaan." De Bredanaar probeerde Tim naar de receptie te lokken met een smoes, maar dat werkte niet. De twee hebben elkaar nooit getroffen die betreffende dag.

In september van het vorige jaar wilde de Bredanaar Tim Hofman neerschieten. Dat zei hij terwijl hij in het BNN-VARA-gebouw stond, in Hilversum. T. werd kort daarop gearresteerd. Hij zou op dat moment een psychose hebben gehad, zei zijn advocaat eerder.

Als het T. die dag niet lukt om Hofman te ontmoeten, besluit hij weg te gaan. Hij overweegt om de receptioniste te bedreigen door een banaan te laten zien en te zeggen dat het echte pistool in zijn tas zit, maar doet dat uiteindelijk niet. T. zei woensdag dat 'zielig voor de baliemedewerkster' te vinden. Waarom hij na enige tijd toch weer terugging naar het gebouw en uiteindelijk zei Hofman te willen neerschieten, weet de verdachte ook niet zo goed. "Dat is echt heel moeilijk."

Over het meer dan vierhonderd pagina's tellend 'manifest' dat is gevonden op de laptop van T. zei de Bredanaar dat dat 'grotendeels een fantasieverhaal' is. Het document is voor het Openbaar Ministerie reden om de zaak van T. aan te merken als terroristische aanslag. Er staan volgens de rechter flink wat 'onheilspellende' en 'agressieve' passages in.

Overigens stond T. niet alleen voor de rechter vanwege het dreigen tot doodschieten van Tim Hofman. T. wordt ook verdacht van de voorbereiding van en de poging tot moord op een hulpverlener in Oss, vorig jaar.

