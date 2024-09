Onderwijsassistent (25) basisschool opgepakt na melding seksueel misbruik

De politie heeft een 25-jarige onderwijsassistent uit Helmond aangehouden. De man wordt verdacht van seksueel misbruik van een kind. Hij werkte tot voor kort als onderwijsassistent op kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort. Hij zit sinds woensdag vast.

De zaak kwam vrijdag aan het licht na een melding van ouders over seksueel misbruik. Hij zou enige tijd geleden een minderjarig meisje seksueel misbruikt hebben. De onderwijsassistent werd direct door het schoolbestuur op non-actief gesteld.

Zeker drie meldingen

De man werkte al jaren op het kindcentrum met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. De politie heeft onder meer gegevensdragers, bijvoorbeeld harddisks, van de man in beslag genomen. Ze wil niet zeggen hoeveel meldingen er inmiddels zijn binnengekomen over de man. Wel laat de politie weten dat alle meldingen worden meegenomen in het onderzoek.

Afgelopen weekend ging het nog om drie meldingen. "De precieze aard en omvang daarvan is op dit moment nog niet duidelijk", valt te lezen in het bericht van de politie.

Vrijdag voorgeleid

Het balletje zou zijn gaan rollen nadat een leerling thuis tegen zijn of haar ouders had verteld wat ze had gezien, liet een ouder dit weekend weten. In eerste instantie werd gesproken over grensoverschrijdend gedrag. De onderwijsassistent wordt nu dus verdacht van seksueel misbruik.

Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt bepaald of hij langer vast moet blijven zitten.

