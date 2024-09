Budel is overlast asielzoekers zat en roept hulp in van asielminister Faber

De gemeente Cranendonck wil dat asielminister Marjolein Faber snel iets doet aan de aanhoudende overlast die bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel zouden veroorzaken. Burgemeester Roland van Kessel heeft Faber in een brief een 'dringende oproep' gedaan om snel in te grijpen, meldt de gemeente vrijdag. In de brief aan de minister stelt de burgemeester ook dat hij na een kennismakingsgesprek niets meer heeft gehoord van de minister.

Het asielzoekerscentrum in Budel is na Ter Apel het grootste asielzoekerscentrum van Nederland. Volgens de burgemeester ervaren inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van Cranendonck al jarenlang overlast door bewoners van de locatie in Budel, dat tot de gemeente Cranendonck behoort. "Na een korte periode van relatieve rust is de overlast de afgelopen weken weer toegenomen, met incidenten zoals diefstallen, vernielingen en bedreigingen." Ook wijst Van Kessel in de brief op een toename van het aantal incidenten op het COA-terrein. Zo was er vorige week donderdag nog een steekpartij, waardoor een bewoner van het azc lichtgewond raakte. Dit was in drie maanden tijd de derde steekpartij tussen bewoners van het asielzoekerscentrum.

"We hebben er echt genoeg van."