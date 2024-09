Bewoonster zit op bank als dronken bestuurder huis binnen rijdt

Een 42-jarige bestuurder is donderdagnacht met zijn auto een huis in Fijnaart binnen gereden. De man reed rond half drie op de Oudemolensedijk, hij miste een bocht en reed vervolgens vol tegen de gevel van het huis aan. "Het was een enorme klap."

"De man was al aan het slapen en de vrouw was om half drie nog naar het debat aan het kijken toen de auto het huis in knalde", zegt een bekende van het stel, een echtpaar van in de vijftig. Het is al vaker gebeurd dat er een automobilist het muurtje van de tuin heeft geraakt. Het huis ligt in een bocht en twee meter lager dan de weg.

De bewoonster zat in de woonkamer op de bank, zij werd door de klap met bank en al enkele meters door de kamer geschoven. Wonder boven wonder, raakte er niemand gewond.

Het huis heeft wel flinke schade opgelopen. De auto van de man is getakeld en in beslag genomen voor verder onderzoek.

De automobilist zou hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor en busje. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen, meldt de politie.

Bij de bewoners komt vrijdag een expert de schade opnemen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT

Vorig jaar ging het ook mis in Prinsenbeek. Daar reed een auto het huis binnen van Lamar en Yvonne: "Een dronken idioot"

Afgelopen voorjaar zagen Anke en Jordy hoe een auto zich parkeerde in hun pas verbouwde huis.