Doek nog niet gevallen voor vluchtelingenopvang van 'opa en oma'

De vluchtelingenopvang van 'opa en oma' Leon Bronckers en Deborah van der Meere in Dongen hoeft mogelijk toch niet gesloten te worden. De gemeenteraad roept het college van B&W op het matje. Die moet nadere tekst en uitleg geven. Volgende week donderdag wordt een extra gemeenteraadsvergadering gepland over de heikele kwestie.

Deborah van der Meere hield in de gemeenteraad van donderdag een emotioneel betoog, waarin ze het college vroeg om 'vanuit de mens naar de regels te kijken en hun hart te laten spreken'. "Dat kan gewoon. Waar een wil is, is een weg", aldus Van der Meere die samen met haar man Leon sinds 2022 Oekraïense vluchtelingen opvangt in hun grote huis in Dongen.

Het betoog van Van der Meere riep bij de gemeenteraad de nodige vragen op, zegt VVD-fractievoorzitter Frans den Broeder tegen Omroep Brabant. "Daarop hebben wij als raad unaniem besloten om komende donderdagavond een extra raadsvergadering in te plannen om van het college nadere tekst en uitleg te krijgen. En om met elkaar in debat te gaan hoe wij als raad hiermee verder willen."

"Wij hebben heel veel vragen over de sluiting", zegt Marieke Schouten, fractievoorzitter van D66 Dongen. "We begrijpen namelijk niet goed waarom de gemeente twee jaar lang geen enkel probleem heeft gehad met de opvang en nu opeens zegt dat er problemen met de vergunning zijn. Bij de start van de opvang heeft de gemeente er zelfs op heeft aangedrongen bij Leon en Deborah om meer vluchtelingen op te vangen dan waar zij op dat moment mee wilden beginnen."

De andere raadsfracties gaven niet direct antwoord op vragen van Omroep Brabant. Ook bij de gemeente is niemand bereikbaar.



19 vluchtelingen

Momenteel wonen er 19 vluchtelingen in het oude schoolgebouw, de voormalige gymzaal en een huis achterin de tuin aan de Vaartweg. Die moeten als het aan de gemeente ligt per 1 oktober weg, op straffe van een dwangsom van 2000 euro per week.

De gemeente vindt de opvang, die begon bij de start van de oorlog in Oekraïne, niet geschikt voor langdurig verblijf. Het zou niet binnen het omgevingsplan passen, niet voldoen aan de brandveiligheidseisen en op plekken te weinig daglicht of frisse lucht hebben.

Emotionele toespraak

Gedogen kan volgens de gemeente niet. "Waarom maakt de gemeente geen enkele beweging om hier als volwassenen uit te komen? Wij begrijpen oprecht niet waarom de deur op deze manier wordt dichtgegooid", aldus van der Meere bij haar emotionele toespraak in de gemeenteraad.

"De burgemeester is naar eigen zeggen machteloos. Hij zegt: Ik kan niet anders dan handhaven, hoewel ik weet dat het voor bewoners en hun kinderen traumatisch is. Dat is niet zo. Het college kan in bijzondere omstandigheden wel degelijk afwijken."

Leon Bronckers laat weten blij te zijn dat er een extra raadsvergadering komt. "Tegelijkertijd starten we ook met een juridisch bezwaartraject. We hebben geen keuze. We willen voorkomen dat deze vluchtelingen naar een andere opvang moeten."