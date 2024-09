Ouders geschokt over misbruikzaak op school: 'Hij was de favoriete leraar'

Er zijn grote zorgen en veel vraagtekens bij ouders van het Helmondse kindcentrum Mondomijn. Een 25-jarige onderwijsassistent van de school wordt verdacht van seksueel misbruik van een kind en is aangehouden. De ouders van een minderjarig meisje trokken aan de bel omdat hij hun dochtertje misbruikt zou hebben.

Ze vindt echt wel iets van de situatie op het kindcentrum, zegt een moeder op het schoolplein. “Maar het lijkt me niet verstandig daarover te praten waar de kinderen bij zijn”, zegt ze. De opgepakte man was de favoriete leraar van haar dochter. En dat is moeilijk. “Thuis heb je het daar wel over. Heel voorzichtig natuurlijk. Je probeert uit te leggen dat de situatie op school iets anders is nu. En verder moeten we afwachten.”

“Ik kreeg het te horen toen ik net terug was van vakantie."

De onderwijsassistent werd vorige week vrijdag direct door het schoolbestuur op non-actief gesteld. Hij is donderdag gearresteerd en blijft voorlopig vastzitten. De man werkte al jaren op het kindcentrum met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Afgelopen weekend ging het om drie meldingen. "De precieze aard en omvang daarvan is op dit moment nog niet duidelijk", zei de politie toen. Een moeder op het plein toont zich bezorgd. “Ik kreeg het te horen toen ik net terug was van vakantie. Dan denk je: je hoort het wel eens in het nieuws, maar je hoopt natuurlijk nooit dat het bij jouw kids op school gebeurt. Gelukkig biedt de school goede ondersteuning en worden ouders op de hoogte gehouden.” Een hoogzwangere moeder probeert rustig te blijven onder de ophef. "Mijn zoontje zit in de onderbouw, dus hij heeft er gelukkig niks mee te maken." De moeder heeft het er thuis wel over gehad. "Maar dat is lastig met een kind van vijf. Heb het er maar eens rustig over zonder woorden in de mond te leggen."

"Ik wil nu nog niet oordelen over zo'n gevoelig onderwerp."