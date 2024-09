Asielzoekers veroorzaken overlast in Grave: 'Mensen durven straat niet op'

Twee ruziënde groepen jongeren hebben zondagavond overlast veroorzaakt in Grave. Via sociale media en appgroepen circuleren beelden van de opstootjes die inwoners delen. De jongeren komen volgens deze berichten uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum (azc) in Velp. Gravenaren maken zich zorgen en zeggen dat de overlast door asielzoekers de laatste tijd is toegenomen. Er zouden zelfs app-groepen en buurtwachten zijn opgericht zodat inwoners elkaar kunnen waarschuwen. De politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) reageren terughoudend op het rumoer. Burgemeester Marieke Moorman kan zich de onrust voorstellen maar vraagt om vertrouwen in de handhavers van de gemeente, COA en de politie.

Zo bevestigt de politie niet dat het zondagavond ging om asielzoekers. Wel zegt ze dat ze rond half tien meldingen kreeg over ruziënde jongeren. “Ook zou er sprake zijn van een bedreiging met een vuurwapen. Hierop zijn meerdere personen gecontroleerd. Er is niets aangetroffen”, aldus een woordvoerder van de politie, die beide groepen zondag uit elkaar haalde. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat asielzoekers huisvest in Nederland, laat in het midden of zondagavond bewoners van het asielzoekerscentrum bij de incidenten waren betrokken. "Van buitenaf verzamelden zich een groep voor de poorten van het azc Grave. Ze zijn daarna het stadje ingetrokken. Of het asielzoekers van buiten Grave waren? Daar kan ik geen uitspraken over doen", laat een woordvoerder weten. Het COA bevestigt wel dat afgelopen weken bewoners van het azc Grave betrokken waren bij inbraken en voor onrust zorgden. LEES OOK: Burgemeester wil nú oplossing voor azc Budel: 'Voor vlam in de pan slaat'

"Ze gingen elkaar met stokken te lijf."

In Grave zelf hebben veel mensen het maandag over wat er een dag eerder is gebeurd. Een man die anoniem wil blijven zegt dat hij de ruzie zondagavond vanuit zijn woonkamer kon volgen. "Rond negen uur verzamelden een grote groep jongeren zich achter restaurant Ovum. Ik zag de telefoontjes oplichten in het donker." Niet veel later trokken de jongeren volgens de man ruziënd door Grave. Medewerkers van het restaurant hebben het over 'een hoop gezeik' door asielzoekers. Volgens een ooggetuigen werd er met stokken geslagen en met stenen gegooid. Een andere man zegt gefilmd te hebben hoe de 'ongeveer veertig jongeren vanuit het asielzoekerscentrum Grave intrekken'. "Ze gingen elkaar met stokken te lijf en veroorzaakten veel onrust in het stadje." Ook veel andere inwoners zeggen tegen Omroep Brabant dat ze denken dat het gaat om asielzoekers. Volgens hen is de overlast door die groep ongeveer twee weken geleden begonnen. “Daarvoor hadden we nooit echt last van asielzoekers”, zegt een man op straat. “Het is wel jammer dat dit nu opeens speelt.” Dezelfde man zegt dat er de afgelopen dagen autoruiten zijn ingeslagen, schuurtjes zijn geplunderd en mensen op straat worden geïntimideerd. Andere inwoners zeggen dat ze de laatste dagen ‘s avonds zelfs niet meer de straat op durven. In appgroepen zouden Gravenaren een soort buurtwachten hebben opgericht.

"De laatste week wordt het erger en erger."

Ook Pascal is de laatste dagen bezig met een soort buurtwacht, vertelt hij. "Ik ga om acht uur naar bed om vervolgens in de nacht rondjes te rijden en de buurt te beschermen. Er is gewoon een hoop overlast en mensen durven de straat niet meer op. De laatste week wordt het erger en erger." Donderdag heeft Pascal naar eigen zeggen een asielzoeker betrapt. “Hij was aan deurklinken aan het voelen. Hij vluchtte via een parkje weg." Ook bij Pascal hebben ze meerdere keren proberen in te breken. "Maar zo erg als nu was het nooit. Nu is het elke dag prijs", claimt Pascal. Verschillende inwoners zeggen dat de overlast is ontstaan nadat een groep uit het azc in Budel werd overgeplaatst naar Grave. De woordvoerder van het COA spreekt dat tegen: "Het heeft niks te maken met overplaatsingen vanuit het azc in Budel."

"Het is niet de bedoeling om het heft in eigen hand te nemen."

De gemeente Land van Cuijk erkent dat afgelopen week in Grave incidenten zijn geweest. "Die staan los van elkaar, maar vallen samen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in een korte tijd. Hierbij is ook het azc betrokken. Ik kan me voorstellen dat berichten en beelden die hierover online circuleren voor een onveilig gevoel zorgen onder inwoners van Grave", aldus burgemeester Marieke Moorman. Ze vervolgt: "Afgelopen dagen, nu en ook de aankomende periode is het toezicht door onze boa’s, het flying squad (boa’s met specialisatie op azc-bewoners), straatcoaches en de politie geïntensiveerd. Zij zijn meer aanwezig in het straatbeeld. Daarnaast voert COA gesprekken met de bewoners van het azc en hebben zij het toezicht op de in- en uitgaande bezoekersstroom aangescherpt." Ook de gemeente ziet dat de onrust leidt tot initiatieven om buurtwachten op te richten. Moorman: "Het hebben van buurtpreventie is een goed initiatief maar het is niet de bedoeling om het heft in eigen hand te nemen. Dit is niet weg die we met elkaar moeten willen bewandelen. Ik vraag de inwoners om vertrouwen te hebben in de politie en handhavingsinstanties én juist met elkaar samen te werken."