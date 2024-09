Kindermisbruik op school: zo praat je daarover met je kind

Ouders willen hun kind veilig houden. Maar wat doe je als er op de school van je zoon of dochter sprake is van seksueel misbruik door een medewerker, zoals op kindcentrum Mondomijn in Helmond? “Laat je emoties zakken voordat je er met je kind over praat”, adviseert psycholoog Marielle Balledux van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

De zaak in Helmond kwam onlangs aan het licht na een melding van ouders over seksueel misbruik. De onderwijsassistent, die er al jaren werkte, zou een minderjarig meisje seksueel hebben misbruikt. Daarna kwamen er meer meldingen van andere ouders.

De man werd eerder deze maand aangehouden, maar de schrik zit er bij de ouders van kinderen op de school goed in. “Het is logisch dat ouders vragen hebben. Het is ook heel goed om het gesprek met je kind aan te gaan”, zegt Balledux.

Negeer het onderwerp niet

“Je moet het onderwerp niet negeren, want op school hebben ze het er immers ook over. Maar ben je als ouder bewust van je eigen emoties. In de primaire reactie zit vaak paniek of boosheid", vertelt de psycholoog.



"Probeer die emoties eerst onder controle te krijgen door het er met andere volwassenen, bijvoorbeeld je partner of vriend of vriendin, over te hebben. Ga pas daarna het gesprek met je kind aan.”

Je mag je kinderen best vertellen dat je geschrokken bent, maar zorg dan dat de eerste primaire emotie eraf is. “Anders slaat je kind misschien dicht. Ze proberen vaak angst bij hun ouders weg te houden, dus dan is de kans kleiner dat ze je iets vertellen.”

Stel open vragen aan je kind

Balledux adviseert open vragen te stellen, waarbij je kind jou zelf vertelt wat er aan de hand is. Dus niet: 'Ben je ook misbruikt?' Maar wel: 'Hoe was het vandaag op school?' Balledux: "Of waar hebben jullie het over gehad in de klas, en wat heb je gehoord of gezien? Herken jij wat er gebeurd is?”

Mocht je kind slachtoffer zijn, dan is het belangrijk dat de ouders niet boos worden vanwege hun emoties. “Misschien heb je je kind vaak gewaarschuwd voor vreemde mannen, maar je kind kan er uiteindelijk niets aan doen. Steun je kind dus. Probeer jouw heftige emoties bij ze weg te houden. Kijk bij het gesprek ook goed naar het gezicht van je kind. Hoe reageert hij of zij? Als een kind vragen ontwijkt, is dat vaak een teken dat er meer aan de hand is.”

Neem de tijd voor het gesprek

Belangrijk is dat je de tijd neemt voor een gesprek en je kind laat weten dat hij of zij er op een later moment op terug kan komen. “Kinderen hebben een ander tijdspatroon dan volwassenen. De kans bestaat dat ze er 's nachts opeens over willen praten.”

Een kind van 7 heeft ook een andere belevingswereld dan een kind van 12. Toch kun je ze dezelfde vragen stellen, aldus de psychologe. “Ze zullen een antwoord geven dat past bij de leeftijd.”

Ook belangrijk: het leven gaat door. Durf je kind los te laten. “Hou ze niet thuis. Laat ze lekker buitenspelen. Je hoeft het ook niet de hele dag over het misbruik te hebben. Mocht je als ouder bang blijven, zoek dan zelf hulp. Bijvoorbeeld via de school, via de Oudertelefoon of via slachtofferplatform Helpwanted.”

