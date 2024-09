Asielzoekers veroorzaken overlast in Grave: open dag op azc afgelast

De open dag bij het asielzoekerscentrum in Grave, die komende zaterdag zou zijn, is op het laatste moment afgelast. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag aan Omroep Brabant weten. Volgens een woordvoerder heeft dit te maken met de maatschappelijke onrust rondom het azc die is ontstaan in Grave. "We zagen op social media opruiende berichten waar we niet rustig van werden."

Sinds begin deze maand is er in het stadje onrust ontstaan door auto-inbraken, diefstallen en intimidaties. Volgens Gravenaren komt dit door asielzoekers. Zondagavond kwam het tot een kookpunt toen een groep van veertig jongemannen vanaf het azc ruziënd Grave introkken. Social media

Zaterdag vindt in bijna alle asielzoekerscentra in Nederland een open dag plaats. Ook in Grave, dat was tenminste de bedoeling. "Het COA, de gemeente en de politie hebben helaas moeten besluiten om de open dag niet door te laten gaan", zegt een woordvoerder. "Dit heeft alles te maken met de maatschappelijke onrust." Volgens het COA kan de politie de veiligheid van bewoners, bezoekers en personeel niet garanderen. Op social media hebben ze 'opruiende berichten onderschept'. Het azc in Grave zit er al sinds 1997. "Het is eigenlijk altijd goed gegaan, op een diefstalletje bij de Albert Heijn en Kruidvat na", zei een inwoner van Grave eerder deze week tegenover Omroep Brabant. "Sinds er een nieuwe groep is aangekomen in Grave, is het onrustig geworden." Twee ruziënde groepen zorgden zondagavond voor onrust in Grave:

Buurtwacht

Maandag zeiden Gravenaren tegen Omroep Brabant dat ze zich zorgen maken over hun veiligheid. Inmiddels zijn er app-groepen en buurtwachten opgericht waarin inwoners elkaar waarschuwen. Pascal is één van die buurtwachters: "Ik ga om acht uur naar bed om vervolgens in de nacht rondjes te rijden en de buurt te beschermen. Er is gewoon een hoop overlast en mensen durven de straat niet meer op. De laatste week wordt het erger en erger." LEES OOK: Asielzoekers veroorzaken overlast in Grave: 'Mensen durven straat niet op' De politie en het COA reageren terughoudend op het rumoer. Burgemeester Marieke Moorman kan zich de onrust voorstellen, maar ze vraagt ook om 'vertrouwen in de handhavers van de gemeente, COA en de politie'. Elk jaar worden er open dagen bij azc's in het hele land georganiseerd. Met hapjes en drankjes kunnen omwonenden dan de bewoners en personeel van het azc ontmoeten. Ook zijn er rondleidingen, workshops en activiteiten voor kinderen. Tot begin deze week was dat ook het geval in Grave, nu staat er opeens dat ‘deze locatie niet meedoet’