Meer slachtoffers in misbruikzaak vaste campinggast in Hoeven

De ontuchtverdachte uit Barendrecht, die een vaste campinggast was bij een camping in Hoeven, heeft minstens 22 slachtoffers gemaakt. Dat meldt het OM. De man zelf sprak eerder over 19 slachtoffers.

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag bepaald dat de verdachte de komende negentig dagen vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes. De 45-jarige man is op 10 september aangehouden. Nadat er aangifte tegen hem was gedaan, meldde hij zich bij de politie. Het is nog altijd niet duidelijk of er op de camping ook misbruik heeft plaatsgevonden. De politie heeft de caravan in beslag genomen voor onderzoek. Hij verbleef met zijn kinderen op de camping. Op de camping staan veel mensen met kinderen. "We houden de kinderen hier altijd goed in de gaten, maar het gevoel van veiligheid krijgt nu toch een flinke deuk. Je schrikt hiervan en je gaat toch voorzichtiger doen," aldus campinggasten eerder tegen Omroep Brabant. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Caravan van misbruikverdachte weggehaald, campinggasten geschokt 'Sterke aanwijzingen' dat campinggast zijn slachtoffers drogeerde