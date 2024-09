'Sterke aanwijzingen' dat campinggast zijn slachtoffers drogeerde

Er zijn sterke aanwijzingen dat de ontuchtverdachte uit Barendrecht de kinderen die hij misbruikte, drogeerde. Dit meldt De Telegraaf zondag. De 45-jarige man is een vaste gast op een camping in Hoeven. Het is niet duidelijk of er op de camping ook misbruik heeft plaatsgevonden. De politie heeft de caravan in beslag genomen voor onderzoek.

Het nieuws over de misbruikzaak kwam dinsdag naar buiten. De man meldde zich bij de politie en meldde dat hij negentien minderjarige meisjes heeft misbruikt. Op de camping in Hoeven zorgt de zaak voor veel onrust. Meer meldingen

Het is onduidelijk of het aantal van negentien meisjes correct is. Volgens de Telegraaf melden zich steeds meer ouders bij de politie sinds de zaak aan het licht is gekomen. De krant schrijft verder dat de zaak aan het rollen kwam nadat kinderen wakker werden terwijl de man zich aan hen vergreep. De twee informeerden hun ouders die vervolgens naar de politie stapten. De man meldde zich daarop zelf op een politiebureau. Jongere kinderen

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde eerder dat de meeste slachtoffers in groep 8 van de basissschool zitten. Volgens de Telegraaf waren sommige slachtoffers vijf of zes jaar oud toen het misbruik begon. Het OM wil vooralsnog niet ingaan op de nieuwe informatie omdat het onderzoek nog in volle gang is.