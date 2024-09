Brabantse 'Bassie en Adriaan' runden drugslab samen met 'De Baron'

Dat de politie soms rare bijnamen tegenkomt in de onderwereld, dat is wel duidelijk. Maar bij het onderzoek rond een Brabantse drugsbende moesten ze waarschijnlijk toch in een deuk hebben gelegen. Allerlei personages uit de onschuldige kinderserie van de clown en die acrobaat leken bezig met xtc. De straffen die werden geëist waren minder grappig. Tot 14 jaar.

Een paar mannen bezoeken bouwmarkten in Rosmalen, Den Bosch en Veen. Ze laden dozen uit, overhandigen spullen en kopen vaten.

Wat ze niet door hebben is dat iemand ze schaduwt. Agenten achtervolgen ze stiekem om te zien wat ze uitspoken. De verdachte mannen komen uit onder meer Tilburg en Sint Willebrord.

Ze rijden naar een pand in Overasselt, aan de Gelderse kant van de Maas bij Grave. Het is eind 2022.

In diezelfde periode werken digitale experts van de politie op een geheime plek en in het diepste geheim aan een groot onderzoek. Ze hebben weer een criminele berichtendienst gehackt, nu is dat Exclu. Tot hun verbazing duiken er chats op van mensen die zich Bassie en Adriaan noemen. Maar ook Robin en De Baron. Robin is het robotvriendje van die clown en die acrobaat en De Baron is de boef die altijd 'drommels' zei.

'Stinkhoer'

Geen enkele crimineel werkt onder zijn eigen naam. Ze gebruiken een alias, zoals in deze zaak de hoofdverdachte in verband wordt gebracht met wel zeven aliassen waaronder 'Pacman'. Een medeverdachte zou zich in de chats 'Stinkhoer' hebben genoemd.

Hier gaat het om een groepje rond de ooit zo populaire kinderserie. De politiemensen ontdekken dat de clown, acrobaat, hun robot en De Baron een drugslab bouwen.

Vieze lucht

Op 31 januari 2023 beuken zwaar bewapende agenten de deur in en staan ze in het lab. De gasmeters slaan alarm. De atmosfeer binnen is totaal verziekt omdat de luchtzuivering uitstaat. Er hangen gevaarlijke acetondampen. Snel alles luchten helpt.

De politie kon diverse verdachten oppakken, vooral Tilburgers. Maar ook een inwoner van Sint Willebrord. Hij moest donderdag voor de rechtbank in Breda verschijnen, maar was er niet. Hij is 'onvindbaar', volgens justitie. Voor zijn rol in het opbouwen van het xtc-lab eiste de officier van justitie vier jaar.

Paardenstal

Het proces is onderdeel van het grote onderzoek met de codenaam Grand Canyon. In die zaak stonden woensdag ook al zeven verdachten voor de rechtbank in Breda.

De bende runde onder meer een dealpand aan de Juralaan in Tilburg en had een opslagplaats in een paardenstal in Hilvarenbeek. Maar ze hadden ook een mdma-lab in het Belgische Kortemark en dat lab in Overasselt.

De zeven hadden afspraken gemaakt met het openbaar ministerie (OM) over hun zaak en over de strafeis. De hoogste eis was zes jaar.

Coke en wapens

De drie verdachten van donderdag maakten geen afspraken met justitie.

Een van hen is een Tilburger. Beschuldigd van de handel in 6 kilo cocaïne en 5 kilo heroïne naar Ierland, 11 kilo coke en 2 kilo heroïne naar Engeland en 16 blokken coke aan Russen. En voor het verkopen van zo'n 20 pistolen, 8 aanvalsgeweren en 5 Kalasjnikovs. Het OM eiste 14 jaar cel.

Negen miljoen

Dan is er nog een Roosendaler. Hij zou chemische grondstoffen uit China hebben ingekocht voor de productie van speed en xtc. Bovendien had hij 617.000 euro cash in bezit, zonder duidelijke herkomst. En cryptovaluta ter waarde van negen miljoen euro. Justitie ziet dat als witwassen. Tegen hem werd acht jaar geëist.

Geen enkele verdachte liet zich donderdag zien in de rechtbank. Ze waren vooraf wel door de rechters verplicht te verschijnen. De rechtbank doet in november op zijn vroegst uitspraak.

