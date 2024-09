Al voor de uitspraak draaien verdachten de cel in, na deal met justitie

Niemand wil graag de gevangenis in. Maar een groep verdachten in een drugszaak tekende er voor, letterlijk. Ze kwamen via de voordeur de rechtbank van Breda binnen en stapten na een verkort proces meteen in de boevenwagen.

Het verhaal van de verdachten begon twee jaar geleden, in het Vlaamse dorp Kortemark niet ver van Ieper. De politie vond daar een drugslab voor de productie van mdma. Dat is de werkzame stof van xtc-pillen. Experts schatten dat er in dat lab genoeg is gemaakt voor tussen de 5 en 19 miljoen pillen. Stinkhoer

De politie onderschepte berichten en foto's over dat lab in de berichtendienst Exclu. Mensen met schuilnamen als Pacman, Wodka en Stinkhoer waren er mee bezig. Ze stuurden 1548 kilo mdma naar Nederland, meer precies naar Brabant. Na onderzoek kwamen een paar Tilburgers in beeld. Een vader die ooit bij de verboden motorclub Satudarah zat en zijn zoon. Maar ook Kees F. die vorig jaar nog zeven jaar cel kreeg voor het opzetten en financieren van drugslabs. Ze runden er ook eentje in Overasselt, onder Nijmegen, zo bleek. Op 3 februari 2023 werden de mannen in de boeien geslagen tijdens een grote politieactie. In een manege in Hilvarenbeek vonden agenten zeven boodschappentassen met 276.000 xtc-pillen. De aanloop naar hun proces telde zeven tussentijdse zittingen. Beetje bij beetje kwam bewijs op tafel. De verdachten leken eieren voor hun geld te kiezen. Want ze gingen praten met het Openbaar Ministerie (OM) over 'procesafspraken'. Een 'deal' dus, gewoon op papier met handtekeningen eronder. Rechtszaal

Die afspraken werden woensdag gepresenteerd voor de rechtbank in Breda. In de beklaagdenbank Kees F. (47) de Tilburgse vader en zoon, nog twee mannen uit die stad, een man uit Oss en eentje uit Zwijndrecht. Hun advocaten legden uit dat ze er samen uit zijn gekomen met het OM. De officier van justitie vertelde dat het goed is voor de doorstroming in de rechtbank: er komen geen nadere onderzoeken en getuigenverhoren, geen lange zittingsdagen en geen hoger beroep. "Het dient de hele keten". Strafeisen

En er rolde een voorstel voor een celstraf uit, waarover onderhandeld is. Voor Kees F. had het OM eigenlijk 7,5 jaar cel in gedachten maar het worden er vijf. In ruil daarvoor ziet F. af van een hoger beroep in deze zaak en nogal uitzonderlijk, ook in zijn vorige zaak die nog loopt. De rechter vroeg F. waarom hij wilde afzien van zijn rechten als verdachte. "Daar heb ik verder geen antwoord op te geven", zei F. De anderen waren ook zwijgzaam en accepteren de straffen die ze hoorden eisen, tot zes jaar cel. En ze worden ook nog vele tonnen kaalgeplukt. Bij iedereen was de strafeis een-derde lager dankzij de 'deal' met justitie. In ruil daarvoor hoeven ze ook niet te bekennen maar ook niet te ontkennen.

Exclu chatdienst (screenshot website)

Schoon ondergoed

De rechters waarschuwden wel dat ze onafhankelijk zijn en dus anders kunnen beslissen. "We zijn niet tegen afspraken maar willen wel een eigen beoordeling maken." Het OM vroeg of de rechters nu al meteen een van de afspraken konden goedkeuren. Afgesproken is dat de verdachten direct terug de cel in zouden gaan. De vier verdachten over wie dat ging, hadden er kennelijk al op gerekend. Ze waren met weekendtassen met schoon ondergoed, schone kleding en tandenborstel naar de rechtszaal gekomen. Kushandjes

Er volgden nog kushandjes en duimen richting familie en vrienden, achterop de tribune. En zo verdwenen ze glimlachend achter de deur. Lang duurde het proces niet, woensdag: amper vier uur. Terwijl vroeger vier dagen niet eens genoeg waren voor zulke drugszaken. Een uitspraak komt op zijn vroegst in november. Maar eerst is de rechtbank in Breda nog toneel van een andere drugszaak. Voor dat proces zijn vanaf volgende week tien zittingsdagen gepland. In die zaak was er geen 'deal'. DIT VIND JE OOK INTERESSANT Drugsbaron Kees moet jarenlang de bak in, net als zijn vrouw Marie Grote politieactie: woonwagenkamp, woningen en paardenloods doorzocht