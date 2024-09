Kijk hier: F-16 voor de allerlaatste keer geland op vliegbasis Volkel

Heb je deze middag nog het bulderende fluitgeluid gehoord van de F-16, dan was dat voor de allerlaatste keer. Na een afscheidsvlucht door Nederland zijn de laatste F-16's vrijdagmiddag om half vier geland op vliegbasis Volkel. De straaljager wordt na 45 jaar vervangen. Vanaf nu vliegt Defensie alleen nog met de nieuwere F-35.

Voor honderden vliegtuigspotters was het een nostalgisch moment. Ze hadden zich bij de vliegbasis verzameld met hun telelenzen en telefoons in de aanslag om nog een laatste glimp op te vangen van de straaljager.

De afscheidsvlucht was door het slechte weer anders dan van tevoren bedacht was. De gevechtsvliegtuigen moesten door de wolken vliegen en konden elkaar daardoor niet meer goed zien. De acht F-16's die vanaf de vliegbasis in het Brabantse Volkel opstegen, zijn in de buurt van Groningen omgekeerd. Bij Nijmegen zijn ze vervolgens weer Brabant ingevlogen.

De route zou oorspronkelijk ook langs de voormalige landingsbaan in Soesterberg gaan. Daar stonden veel nieuwsgierigen voor niets buiten te wachten, meldt RTV Utrecht.

F-16's naar Oekraïne en Roemenië

De Nederlandse F-16's blijven nog wel vliegen in het buitenland. Oekraïne krijgt er 24 in de strijd tegen Rusland en een deel ervan gaat naar een opleidingscentrum in Roemenië.

Er is de afgelopen jaren veel commotie geweest rond de vervanger van de F-16. De F-35 vliegt sinds 2020 en klinkt beduidend harder dan zijn voorganger. Een opstijgende F-35 maakt evenveel geluid als vijf F-16's bij elkaar en bij de landing zou het zelfs twintig keer zo hard klinken. Daardoor regent het klachten over geluidsoverlast.

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

Commandant Patrick maakte de laatste vlucht met de F-16

Twee F-16's kwamen vorig jaar nog in actie tegen een Russische bommenwerper

Door de dreiging van Rusland wil defensie meer gaan vliegen. Maar dat zien omwonden niet zitten.