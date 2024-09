Vrouw Roger Lips, die na uitvaart zus werd opgepakt, nog drie maanden vast

De vrouw van vastgoedondernemer Roger Lips, Astrid van Sluisveld, blijft drie maanden langer vastzitten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit vrijdag bepaald. Lips en zijn echtgenote waren naar Dubai gevlucht om uit handen van justitie te blijven. Van Sluisveld was deze week in ons land en werd toen in de boeien geslagen.

De vrouw werd dinsdag in Houten door de FIOD aangehouden na de crematie van haar zus. Haar advocate zei eerder dat Van Sluisveld ‘onder afschuwelijke omstandigheden’ is gearresteerd. Lips’ echtgenote werd opgepakt net na de afscheidsdienst en nog voor de condoleance. Het Openbaar Ministerie (OM) had om een langere gevangenhouding gevraagd en een woordvoerder spreekt van een ‘goede beslissing’. Haar raadsvrouw was vrijdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar. LEES OOK: Meteen na de crematie van zus wordt vrouw van Roger Lips gearresteerd Lips en Van Sluisveld verbleven in Dubai, toen eerder dit jaar een rechtszaak tegen hen liep. Ze worden beiden beschuldigd van fraude tijdens de afwikkeling van een faillissement. Lips werd in juni bij verstek veroordeeld tot vier jaar cel; zijn vrouw kreeg achttien maanden cel.

Roger Lips in 2010 (foto: ANP).