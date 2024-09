112-nieuws: auto uit de bocht in Helmond • hardrijder op A16 gestopt

05.02

Een elektrische deelauto die was geparkeerd aan het Kattenbosch in Rosmalen is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd iets na drie uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond met name de achterkant van de auto in brand. De brandweer bluste de auto, maar kon niet voorkomen dat de auto door de brand verloren ging.