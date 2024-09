112-nieuws: man klemgereden door politie • wandelaars van snelweg gehaald

21.07

Een 19-jarige man uit Helmond is afgelopen nacht aangehouden in een uitgaansgebied in de stad. Toen hij een politieauto zag, probeerde de man hard achteruit te rijden richting vanuit de Kanaaldijk Noord West in de richting van de Steenweg. Hij botste daarna op een andere politieauto. Daarna probeerde hij te ontkomen via een trottoir in de buurt van uitgaanspubliek. Politieagenten wisten de man met hun auto klem te rijden en op te pakken. De Helmonder bleek onder invloed en had geen rijbewijs.