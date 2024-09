Beau en Geert zijn sexy boeren: 'Mijn oma kan niet wachten'

Traditiegetrouw verschijnt ieder jaar de Boeren- en Boerinnenkalender, vol sexy foto's. Ook dit jaar staan er maar vier Brabantse boeren in pikante poses op. Opvallend is dat je niet eens oorspronkelijk uit een boerenfamilie hoeft te komen om een sexy boerin te zijn. Beau Zonneveld (21) uit Heusden is pas sinds een paar jaar een boerin en staat op de kalender: "Je moet behoorlijk wat lef hebben om tussen de koeien te staan."

Geen dierentuin, maar koeien Beau heeft een dierenopleiding gevolgd en had altijd verwacht in een dierentuin of pension te werken. "Toen tijdens corona alles stil lag, ben ik aan de slag gegaan bij een koeienboer." Dat boerenleven beviel haar zo goed, dat ze zich nu maar al te graag koeienboerin noemt. "Het is echt iets om trots op te zijn, dat je ook als buitenstaander zo betrokken kunt worden bij het agrarische leven."

Ze had totaal niet verwacht om uitgenodigd te worden voor de kennismaking, laat staan gekozen te worden om op de kalender terecht te komen. Toch staat Beau op de Boerinnenkalender die binnenkort verschijnt. "Ik kom niet uit een boerenfamilie, dus ik had niet verwacht dat ik gekozen zou worden. Maar toen kreeg ik opeens een mailtje: je bent het geworden."

Plotselinge ervaring

Geert van Bergen (30) uit Gewande, nabij Den Bosch, behoort wél tot een boerenfamilie. Toch was bij hem de verbazing niet minder groot dat hij op een pikante manier voor de camera mocht verschijnen. "Dat was een plotselinge ervaring. Een vriendin had wat boeren uit onze vriendengroep opgegeven voor de kalender. Zo werd ik uitgekozen."

De boer uit Gewande beheert samen met zijn moeder hun varkensbedrijf. Eigenlijk zou Geert in de betonbouw werken, maar na het overlijden van zijn vader schoot hij het bedrijf te hulp. "Mijn moeder is echt de vakvrouw. Ik help vooral zodat alles draaiende blijft, zoals contact met boeren en leveringen regelen." Dat werk moest heel even blijven liggen, want Geert moest voor de fotocamera komen.

Enthousiaste oma

Spannend, zeker, maar de stoute schoenen van Geert gingen aan en zijn shirt ging uit. "Ik had geen ervaring met dit soort dingen. Ik vond het vooral een grote eer. Zeker omdat ik laatst 30 ben geworden en dat vond ik best wel een dingetje. Dat ik toch nog als sexy wordt gezien is wel een compliment", lacht de varkensboer.

De kalender van 2025 verschijnt op 4 oktober. Bij Geert thuis kunnen ze niet wachten. "Mijn moeder is enthousiast, maar vooral mijn oma kan niet wachten. Die zegt dat ze zeker weten de eerste wil zijn met een kalender."