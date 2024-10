De 'Lekkerste Bal Gehakt' is van een slager met een familiegeheim

Voor de derde keer heeft Keurslager Jongmans in Klundert de landelijke verkiezing 'Lekkerste Bal Gehakt' gewonnen. Volgens Isa Jongmans is het geen toeval: “We hebben steeds hetzelfde unieke recept en het helpt dat er elke keer een andere jury zat.” Eerder was haar zaak al de beste in 2019 en 2022.

En toch was de jaarlijkse wedstrijd van Koninklijke Nederlandse Slagers ‘best spannend’, beweerde Isa in Afslag Zuid, een programma van Omroep Brabant radio. Er waren negen concurrenten, van wie er zes uit Brabant afkomstig waren. De Jong uit Gilze werd derde. Zelf wist Isa al dat haar gehaktbal smakelijker was dan die van een aantal collega’s. “We hebben enkele van hen geprobeerd, maar die van ons was toch net iets lekkerder.”

"Onze gehaktbal is sappig, vol van smaak: gewoon perfect."

Wat is nu het verhaal achter deze lekkerste gehaktbal? Eigenlijk was er voor Jongmans niks nieuws onder de zon. “We hebben niet elke keer een andere formule. Er is ooit wel gesleuteld aan een recept en dat leidde tot een gehaktbal die nu al drie keer in de smaak is gevallen. We doen steeds mee met dezelfde gehaktbal. We hebben de beste grondstoffen en doen alles met de hand. We hebben ook machines nodig, maar dat zijn ook de beste.” Zonder al te veel in details te treden, wil Isa het geheim van de slager wel onthullen. “Het heeft te maken met de kleur, de geur, de rondheid, de bruinheid en de smaak uiteraard. Hij is sappig, gewoon vol van smaak, niet te zout maar wel goed gekruid, precies goed. Perfect.”

Het winnende team (Foto: Koninklijke Nederlandse Slagers)