Overvallers trekken trouwring van vinger van bejaarde vrouw

Bij de brute overval op een vrouw van 92 in Heusden zijn vorige week zaterdag tal van sieraden gestolen. De mogelijk vijf daders hebben ringen, waaronder een trouwring, ruw van haar vingers getrokken. Ook gingen ze er vandoor met een portemonnee. De overvallers zijn spoorloos. De vrouw raakte lichtgewond; de buurt sprak later op de dag schande van de overval.

Opsporing Verzocht had aandacht voor de overval die in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 september werd gepleegd. De vrouw werd rond vier uur overrompeld in de slaapkamer van haar huis aan de Demer. Ze werd vastgepakt en hard op haar bed geduwd. De daders riepen om geld, sieraden en een kluis. De Heusdense heeft zich volgens de politie dapper verzet, maar ze kon niet voorkomen dat een aantal van haar meest dierbare bezittingen zijn weggehaald.

De mannen haalden het huis overhoop. Ondertussen moest de vrouw op bed blijven zitten totdat ze vertrokken waren. Toen dat het geval was, heeft ze haar dochter gebeld.

Tijdens hun zoektocht vonden de daders onder meer een portemonnee en een sieradenkistje. In dat kistje lagen:

markiesring, deels van wit goud met briljanten en bestaande uit drie geelgouden bandjes

hanger met strikjes

armband die uit meerdere gouden en twee of drie zilveren banden bestaat

witgouden ring met vier of vijf briljanten

broche van geelgoud en witgoud, met kleine parels en briljantjes

antiek, gouden medaillon (leeg) aan een speld met zwarte steen

zilveren rozenkrans

zelfgemaakte, zilveren armband

hangertje van geel en wit goud met briljantjes.

De afgepakte trouwring heeft de inscriptie ‘Jan’.