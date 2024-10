112-nieuws: auto in greppel • inbreker betrapt

20.08

De politie heeft een man (22) aangehouden op het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. Hij wordt verdacht van zware mishandeling op het azc in Budel. Bij het incident raakte één persoon gewond, zo maakte de politie vandaag bekend. De meldkamer werd iets na middernacht ingelicht over 'een conflict waarbij een persoon gewond was geraakt in het gezicht'. Agenten die op de melding afgingen, hadden moeite om te achterhalen wat er precies was gebeurd. Zowel het slachtoffer als de verdachte waren namelijk onder invloed. De agenten hielden uiteindelijk één van de mannen als verdachte aan en het slachtoffer (34) is naar het ziekenhuis overgebracht. Uit onderzoek bleek later dat de verdachte bij de ruzie een mes heeft gebruikt.