112-nieuws: kop-staartbotsing in Budel • tank lekt stikstof

15.54

In Budel is maandag een 21-jarige inwoner op heterdaad aangehouden bij een woninginbraak. Hij werd rond halfzes ’s middags betrapt maar ontsnapte via de tuin van het huis. Bij de achtervolging werd een politiehelikopter ingezet. Agenten wisten hem korte tijd later in de kraag te pakken. Dat gebeurde bij een werkbus op straat. De man bleek gewond te zijn. De politie denkt dat hij de verwondingen tijdens de inbraak heeft opgelopen. De man is na een bezoek aan het ziekenhuis in de cel gezet, zo laat de politie vandaag weten.