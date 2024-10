Al jarenlang vermist: van deze Brabanders ontbreekt ieder spoor

Het is de nachtmerrie van elke familie. Niet weten wat er is gebeurd met een geliefde, omdat hij of zij vermist is. De oudste vermissingszaak in Brabant is die van Anny Heyligers. Haar vermissingszaak is al bijna 58 jaar onopgelost. Eerder deze week was het precies 35 jaar geleden dat Jan en Riet Kelders uit Cuijk spoorloos verdwenen. Naast het stel uit Cuijk, zijn er zeker 27 andere mensen in Brabant die nog altijd langdurig zijn vermist, met daarbij een aantal opvallende zaken. Een overzicht.

Anny van der Groen-Heyligers is vermist sinds 30 november 1966. Het is de op één-na-oudste vermissingszaak van Nederland. De dan 23-jarige Eindhovense verdwijnt uit haar flat aan de Boutenslaan, waar ze samen met haar man en veertien maanden oude zoontje woont. Als haar man thuiskomt, ligt het kindje alleen thuis te slapen, terwijl de pan aardappelen nog op het vuur staat. Later blijkt dat Anny die middag een loodgieter over de vloer heeft die wat klusjes uitvoert. Dat blijkt Wim S. uit Geldrop. Hij wordt jaren later veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor de moord op een vrouwelijke collega. Aan een medegevangene zou hij hebben bekend dat hij in totaal elf moorden pleegde, waaronder die op een vrouw die haast niemand anders kan zijn dan Anny. Vermoedelijk ligt ze ergens begraven op de Strabrechtse Heide, maar Wim S. is inmiddels overleden terwijl hij in de cel zat.

Anny Heyligers (foto: politie).

Ruud van den Heuvel is 23 jaar als hij in december 1975 voor het laatst gezien wordt door zijn huisgenoten. Hij woont in een studentenkamer op de Wilhelminastraat in Breda. Zijn relatie is net gestrand en zonder bagage met alleen zijn paspoort bij zich vertrekt hij. Mogelijk dat de nu 72-jarige Ruud in het buitenland zit, omdat hij interesse had in Israël en verre reizen.

Ruud van den Heuvel is sinds 1975 vermist (foto: politie.nl).

Een geruchtmakende vermissingszaak die nog altijd veel aandacht krijgt, is die van Germa van de Boom uit Nieuwendijk. Ze is sinds 28 juli 1984 vermist. De dan 19-jarige Germa mag voor het eerst alleen thuisblijven het bewuste weekend. Maar na een avondje stappen komt ze nooit meer thuis. Ondanks talloze zoekpogingen, opgravingen en zelfs een beloning voor de gouden tip van 250.000 euro is haar verdwijning nog altijd een mysterie. In Misdaad Uitgelegd zie je wat er allemaal is gebeurd sinds Gemma haar verdwijning:

Veel minder bekend is de verdwijning van Wim van Hurk uit Berkel-Enschot. Hij is vermist sinds 9 mei 1989 en zou nu 86 jaar oud zijn. In 1981 bracht hij nog een plaat uit met Kinderkoor de Lieverdjes. Toen hij die bewuste dag van huis vertrok zei hij: "Ik ga naar mijn werk, tot vanavond." Zijn familie zag hem nooit meer terug. Opvallend is echter dat Wim al eerder was verdwenen en werd teruggevonden in Portugal en in die periode ook in Barcelona verbleef.

Wim van den Hurk was al eens eerder vermist, maar is sinds 1989 spoorloos (foto: politie.nl).

Een andere bijzonder vermissingszaak is die van Jan en Riet Kelders uit Cuijk. Het stel vertrok op 22 september 1989 in een kleine bestelauto. Ze bouwden draaiorgels en gedacht werd dat ze voor zaken in Engeland zaten. Maar hun auto werd leeg in Vlissingen teruggevonden. In 2016 heropende de politie de zaak weer na tips dat het echtpaar in de betonnen vloer van hun oude huis lag. Daar zat inmiddels een kapsalon in, maar Jan en Riet lagen er niet. LEES OOK: Jan en Riet zijn nooit meer gevonden, nadat zij 35 jaar geleden verdwenen

Jan en Maria Kelders uit Cuijk zijn al 35 jaar vermist (foto's: politie.nl).

De vermissing van Maarten Geurts uit Breda is waarschijnlijk ook een misdrijf. Zijn moeder zei eerder dat hij vermoord is. De technisch tekenaar werd een jaar voor zijn verdwijning op 28 mei 1990 ontvoerd door de beruchte wapenhandelaar Jan. B uit Hulten. Die gaf de ontvoering later aan moeder Rietje toe, maar zei niets met de verdwijning van haar toen 26-jarige zoon te maken hebben. Maarten werd voor het laatst gezien bij station Roosendaal.

Maarten Geurts (foto: politie).

Theo van den Oetelaar uit Oosterhout is spoorloos sinds 23 oktober 1992. De timmerman zou zijn toen 11-jarige dochtertje ophalen bij zijn ex-vrouw, maar kwam daar nooit aan. Geruchten over schulden en een vlucht naar Spanje, deed de familie later af als onzin. Volgens de politie zat Theo zelf niet in het criminele circuit. Maar de politie vreest dat Theo slachtoffer is geworden van een misdrijf, omdat zijn auto enkele dagen na zijn vermissing bij station Breda werd gevonden, terwijl zijn paspoort en rijbewijs thuis lagen. Zijn familie en dochter Mariëlla zijn altijd blijven zoeken, maar zonder succes.