Bende plofkrakers maakt honderdduizenden euro's buit, man opgepakt

Een door de politie gezochte plofkraker is donderdagmiddag aangehouden in Uden. Het gaat om een 35-jarige man met een Nederlands-Egyptische nationaliteit. Hij zou lid zijn van een bende die zich bezig houdt met plofkraken in Duitsland.

Duitse autoriteiten hadden gevraagd om te zoeken naar de man omdat hij hij waarschijnlijk ergens in Nederland zat. Rechercheurs van FAST-NL (een samenwerking waarbij voortvluchtige criminelen worden opgespoord), kwamen de man op het spoor. Hij bleek zich schuil te houden bij een familielid. Gestolen auto's

De man heeft volgens de politie vanaf april 2022 tot en met mei 2023 in groepsverband geldautomaten opgeblazen in Duitsland. De bende zou honderdduizenden euro’s hebben buitgemaakt. Ze maakten gebruik van gestolen auto's, waaronder twee Audi’s RS6. Ze verstopten de auto's samen met explosieven in garageboxen. Bendeleider aangehouden

Andere leden van de bende, voornamelijk Nederlanders, waren al opgespoord in Duitsland, Nederland en Spanje. Deze man wist te ontsnappen en kreeg de opdracht om 'de zaken te regelen' toen de bendeleider werd aangehouden. De man speelde volgens de politie een actieve rol bij ontploffingen in Arnsberg, Ganderkesee, Wildeshausen, Niederzissen en Hilkenbrook. De man hangt een straf van vijftien jaar boven het hoofd. Hij wordt overgebracht naar Duitsland waar hij terecht zal staan.