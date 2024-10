5 zelfdodingen in 8 jaar tijd in studentenflat, nu hangen er vangnetten

In studentenflat Talent Square in Tilburg hangen vanaf nu vangnetten. Afgelopen zomer sprong er voor de vijfde keer in acht jaar tijd iemand naar beneden en overleed. Bijna iedere bewoner heeft wel een keer iemand zien liggen. Nadat ze meerdere keren wanhopig een noodkreet deden heeft de woningcorporatie nu maatregelen genomen. “Dat geeft rust, maar je blijft eraan herinnerd worden wat je hebt gezien”, zegt bewoonster Kyara (25).

Het is geen fraai gezicht als je de flat binnenloopt. Wanneer je vanaf het binnenplein naar boven kijkt, verraden de netten wat voor treurige gebeurtenissen zich er hebben afgespeeld. Vijf mensen beroofden zichzelf van het leven door vanaf een hoge verdieping van de flat naar beneden te springen. Soms waren het bewoners en soms ook niet. Kyara woont pas een paar maanden in het complex, maar maakte al twee keer een zelfdoding mee. “Ik zag een lichaam liggen op het binnenplein. Dat is gewoon bizar”, vertelt ze. “De eerste keer heb ik twee weken niet thuis geslapen. Op een gegeven moment gaat het leven wel weer door, maar ik denk er iedere dag nog aan als ik langs de plek van de bloemen loop.”

"Iedere keer als ik over het plein liep, was ik best wel nerveus."

De laatste zelfdoding in de flat was in juli. De twintigjarige Sabrina was daar getuige van en zag het lichaam onder een wit doek liggen. Ze vindt het goed dat er nu netten gespannen zijn. “Het zet de mensen die het willen doen ook aan het denken als ze voor de balustrade staan”, zegt ze. Kyara vindt de flat er niet sfeervoller op geworden. “Het is niet fraai. Je wordt er elke dag aan herinnerd waarom die netten er hangen”, zegt ze. “Maar ik vind het ook wel rustgevend. Want iedere keer als ik over het plein liep, was ik best wel nerveus dat er iemand naar beneden zou komen vallen.”

Het dertien verdiepingen tellende complex (foto: Alain Heeren).

Een andere bewoner vindt dat dit niet de oplossing is. Volgens haar zou er meer aandacht moeten zijn voor de mentale problemen waar veel jongeren mee worstelen. “In de lift hangt nu wel een postertje waarop staat ‘wij zien jou’. Maar de woningcorporatie zou meer kunnen doen”, vindt ze. “Zoals evenementen organiseren waarin mensen elkaar kunnen treffen en zo een sociaal netwerk kunnen opbouwen.”

"Die jongeren zitten nog steeds met suïcidale gedachten op hun kamer."

Ook Pam Wijnans van de lokale Partij voor de Dieren in Tilburg wil dat er meer gedaan wordt om de mentale gezondheid van de bewoners te verbeteren. “Vangnetten zijn een goede stap, maar die jongeren zitten nog steeds met depressies en suïcidale gedachten op hun kamer”, zegt ze. Ze heeft raadsvragen gesteld en wil onder meer dat de gemeente in gesprek gaat met de verhuurder over aanvullende maatregelen. De partij denkt zelf ook na over oplossingen. “Het gebouw hiernaast heeft een woonconcept waar kwetsbare mensen samen leven met mensen die bereid zijn af en toe een handje te helpen", zegt Wijnans. "We zijn benieuwd of dat vaker kan worden toegepast bij kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren.” LEES OOK Bewoners durfden niet meer over het binnenplein te lopen na de zoveelste springer Naast de zelfdodingen is er in de flat ook nog eens veel overlast van daklozen

Foto: Alain Heeren.