Politie schrikt van belabberde staat van afgepakte fatbikes: 'Remmen stuk'

Dertig opgevoerde fatbikes nam de politie vrijdag mee bij een grote controle in het centrum van Eindhoven. De fatbikes zijn niet alleen opgevoerd, maar blijken ook nog eens in belabberde staat te verkeren. Zo werkt bij een aantal fatbikes de remmen niet.

"Sommige fietsen zijn er niet al te best aan toe", verzucht Mitch Meijers van de politie, terwijl hij een blik werpt op de afgepakte fatbikes. Ze staan alle dertig keurig op een rij in de stalling van de politie in Eindhoven. Bij de een valt het handvat er vrijwel direct af, bij de ander doet de rem het niet. "Stel je voor: je bent twaalf jaar oud, je rijdt veertig kilometer per uur en dan doet je rem het niet. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij..." Het extreemste geval bij de controle van vrijdag: een jongen van vijftien die op een fiets reed zonder trappers, zonder gashendel en een rem die niet meer werkte. "Toen ik 'm een stopteken gaf, zette hij twee voeten aan de grond om als een Flintstone tot stilstand te komen", vertelt Meijers.

"De meeste fatbikes zijn niet gemaakt om op deze snelheden te fietsen."

De slechte staat van de fietsen is volgens Meijers vooral te wijten aan het opvoeren: "De meeste fatbikes zijn helemaal niet gemaakt om op deze snelheden te fietsen." Hierdoor krijgt een opgevoerde fatbike last van defecten die bij normaal gebruik niet zo snel voor zouden komen, legt Meijers uit. "Zo slijten de remblokken veel sneller dan bedoeld en blijft de bestuurder doorfietsen op een kapotte fiets." LEES OOK: Zo wordt getest of een fatbike te snel gaat Volgens de politie zouden in de praktijk veel meer fatbikes opgevoerd zijn, maar kunnen bestuurders op gewiekste wijze de controle omzeilen. Via een app is het mogelijk om een opgevoerde fiets terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Na deze reset rijden ze keurig de toegestane snelheid van 25 kilometer per uur. "Een aantal is ons te slim af geweest."

De controle van vrijdag in het centrum van Eindhoven (foto: politie).

Fatbikes hebben meestal een gashendel. Die is door de fabrikant bedacht, zodat je de zware fatbike een elektronisch duwtje kunt geven wanneer je bijvoorbeeld een platte band hebt. Zo kun je de fiets toch terug naar huis krijgen. Dat is volledig legaal, zolang dit onder de zes kilometer per uur gebeurt. Wanneer je ervoor zorgt dat je met de gashendel sneller kan, is het een opgevoerde fatbike. "Vaak is het foute boel als we een fatbike met een gashendel zien", zegt Meijers. "Als iemand de benen stilhoudt tijdens het fietsen, weet je eigenlijk al hoe laat het is."

"Bij een tweede boete wordt je fatbike in beslag genomen."

Van de dertig fatbikes die vrijdag bij de controle in beslag zijn genomen, zijn zeven bestuurders hun fatbike voorgoed kwijt, omdat ze al vaker zijn bekeurd voor het rijden met een opgevoerde fatbike. De rest kan de fatbike binnenkort ophalen - jonge bestuurders worden samen met hun ouders op het bureau uitgenodigd. "Met daarbij een nadrukkelijke waarschuwing voor de toekomst: bij een tweede boete wordt je fatbike in beslag genomen", liet de politie zaterdag al weten. LEES OOK: De politie kreeg naar eigen zeggen veel complimenten tijdens de controle van afgelopen vrijdag