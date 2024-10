Tonnen coke verstopt in kraan: student checkte lading en maakte selfies

Deze zomer werd een megadrugsvangst gedaan in de haven van Moerdijk. Drie ton coke met een waarde van een paar honderd miljoen euro werd onderschept. Maandag tijdens een eerste tussentijdse zitting in de zaak bleek dat een van de verdachten een illegale Cambodjaanse student is, die speciaal naar Moerdijk reisde voor wat selfies.

Bij een bedrijf in de haven van Moerdijk waren verschillende verdachte situaties gezien. Het speciale Zeehaventeam, dat nu ruim een jaar bestaat, ging daarom eens speuren. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat een Moerdijks bedrijf zwaar materieel invoerde uit Zuid-Amerika. Afgelopen zomer was er weer wat onderweg: een 'telescoopkraan' vanuit de Braziliaanse havenstad Santos, onder Rio de Janeiro.

Na ontscheping in de haven van Antwerpen reed de kraan naar een pand in Moerdijk. En toen vielen de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant en douane binnen.

Coke verstopt

In de kraan zat drieduizend kilo coke verstopt, in pakketjes. Handelswaarde voor criminelen onderling zo'n 75 miljoen euro, maar als je het in Engeland of Australië verkoopt misschien wel een paar honderd miljoen euro.

In het pand waren drie mannen aanwezig. Zij werden in de boeien geslagen: de baas (64) van het bedrijf, een man (43) uit Westmaas (bij Barendrecht) en een Cambodjaan (32). Maandag was de eerste tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda over de drugsvondst. Twee van de verdachten zitten nog vast. Een derde verdachte, vermoedelijk de chauffeur uit Westmaas, is uit de cel.

Khmer

De directeur wilde niet komen en bleef in zijn cel. Alleen de Cambodjaan verscheen in de rechtszaal. Met een tolk: de enige rechtbanktolk die Khmer spreek, de taal die in Cambodja gesproken wordt. De man vroeg om vrijlating, want zoals zijn advocaat het zei 'het bewijs is best wel heel dun'. "En hij wil graag naar zijn familie in Frankrijk."

Maar de officier van justitie verzette zich, vanwege vluchtgevaar. "Zijn visum is verlopen, hij heeft geen verblijfstatus in Frankrijk. Bovendien zou het ook gevaarlijk voor hem kunnen zijn om op vrije voeten te komen. Omdat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor zo’n grote hoeveelheid cocaïne."

Parijs

De Cambodjaan zweeg. "Ik heb niks toe te voegen", zei hij via de tolk. De rechtbankvoorzitter las in het dossier dat de Cambodjaan vanuit Parijs met de trein naar Nederland was gereisd. Een taxi bracht hem vervolgens naar industrieterrein Moerdijk.

De politie ontdekte op zijn mobieltje dat de man daar al eerder was geweest. "Het kan geen toeval zijn dat u er bent precies op het moment dat er een kraan met drieduizend kilo cocaïne wordt aangetroffen", zo zei de rechter.

Geld

Opvallend was ook dat de Cambodjaan binnen in het pand foto's maakte van zichzelf en van de kraan. En er lag geld op tafel. Hoeveel is niet bekendgemaakt. De politie vroeg hem later hoe dat zat. De Cambodjaan zei toen dat hij dat geld kwam ophalen 'voor een vriendin van mijn zus'.

De man vertelde de politie verder dat hij in Parijs was voor een studie informatica. Maar het opvallende is dat hij geen woord Engels en nauwelijks Frans spreekt, merkte ook de rechter op. "Als u de taal niet verstaat hoe kunt u dan een opleiding volgen?" De Cambodjaan gaf aan dat hij een taalcursus volgt.

De rechtbank vindt alle verdenkingen ernstig genoeg om het voorarrest te verlengen, in ieder geval tot de volgende tussentijdse zitting half december. Dat geldt ook voor de 64-jarige verdachte.