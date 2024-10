Martien leeft al weken in auto na sluiting camping Peter Gillis

De 57-jarige Martien van den Broek woont sinds twee weken in zijn auto op het Koningsplein, pal voor het gemeentehuis van Asten. Sinds de sluiting van Prinsenmeer, het vakantiepark van Peter Gillis, heeft Martien geen woonplek. “Van buiten ben je een groot en stevig persoon, maar van binnen ben ik aan het doodbloeden.”

En douchen? “Heel af en toe kan ik een korte douche bij iemand nemen. Ik zit echt in zak en as, ik kan geen kant op.” Martien noemt zijn eigen situatie onmenselijk. “Het is moeilijk, het is zwaar. Van buiten ben je een groot en stevig persoon, maar van binnen ben ik aan het doodbloeden.”

Zeker vier chaleteigenaren zwerven na de sluiting van Prinsenmeer rond. Drie van hen hebben kinderen. Zo ook Martien, hij heeft co-ouderschap over zijn dochter. “”Heel af en toe kan ik ’s avonds in het dorp mijn dochter zien, maar daarna moet ik haar terug naar haar moeder sturen. Het doet veel met mij, maar vooral ook met mijn dochter.” De tranen staan in de ogen van Martien als hij over zijn dochter praat.

Volgens de 57-jarige oud-bewoner van Prinsenmeer is het nu nog wel te doen in de nachten. “Het is nu zo’n twaalf graden. Als het straks echt winter wordt dan moet ik wat anders gaan zoeken. Dan hoop ik dat ik tijdelijk bij een zorginstelling terecht kan of in een kraakpand.”

De gemeente Asten laat weten dat ze het erg vinden dat Martien in zijn auto leeft. “Maar we kunnen niet ingaan op persoonlijke situaties. In het algemeen geldt dat als mensen een hulpvraag hebben, zij deze altijd kunnen stellen door een afspraak te maken”, schrijft de gemeente. Dat heeft Martien inmiddels ook gedaan. “Ik zit nu in een dal, ik hoop daar heel snel uit te komen.”

Prinsenmeer is overigens niet helemaal verlaten. Acht bewoners wonen gedoogd door de gemeente Asten op het vakantiepark van Peter Gillis. Die mogen dus, ondanks de sluiting, blijven.

