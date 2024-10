Door arrestatieteam doodgeschoten Tim (27) handelde in drugs

Tim van der Boor (27), die in maart 2022 in Waalwijk werd doodgeschoten door een lid van een arrestatieteam, maakte deel uit van een bende die dealde in harddrugs. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Breda. Daar stond de 40-jarige Edson J. (40) voor de rechter. En, hij bleek destijds dezelfde baan te hebben als Tim: de verkoop van drugs aan klanten in Waalwijk.

Toen justitie eind 2021 in een groot drugsonderzoek de toen 31-jarige Raoul L. uit Waalwijk in het vizier kreeg vond men in zijn telefoon nog veel meer verdachte personen. Zo bleek dat Tim van der Boor en Edson J., beiden uit Dordrecht, voor deze Raoul L. werkten.

De drie hadden in februari en maart 2022 opvallend veel contact onderling en het leek er sterk op dat Raoul L. de mannen opdrachten gaf. Zodra hij een van beiden belde of sms’te kwamen ze in actie en werden er ergens drugs verkocht.

Alle mannen werden half maart van dat jaar aangehouden. Bij Edson J. en Raoul L. verliep dat zonder problemen, maar bij Tim van der Boor liep het helemaal mis. Een lid van het arrestatieteam haalde per ongeluk de trekker over, terwijl Tim met zijn vriendin in een auto op het Larixplein in Waalwijk zat. Een kogel raakte hem in de hals en Tim overleed. Bij de vriendin van Tim werden achttien zakjes cocaïne gevonden.

Vuurwapengevaarlijk

Een observatieteam hield Tim en zijn vriendin in de gaten op 17 maart. Toen ze parkeerden naast een flatgebouw op het Larixplein werd het arrestatieteam ingeschakeld. Het verschil met Edson J. en Raoul L. was dat Van der Boor bekend stond als vuurwapengevaarlijk en daarom werd de speciale eenheid ingezet.

Tijdens de zitting woensdag in de rechtbank in Breda werd maar kort bij Tims overlijden stilgestaan. De voorzitter noemde alleen dat Tim is gestorven en dat ‘hij niet meer terecht kan staan’. Edson J. dus wel.

Die was echter weinig spraakzaam. Ja, hij had drugs verkocht. En dat was ook moeilijk te ontkennen met bijna 17 gram cocaïne op zak en 30 xtc-pillen en een paar honderd euro. Verder vertelde Edson niets. Nauwelijks iets over zichzelf, maar al helemaal niet over Tim of Raoul. Of over de plekken in Den Bosch waar hij de drugs haalde.

Misschien wel verstandig van J., omdat het wel duidelijk werd dat hij waarschijnlijk al langer in drugs handelde dan hij toegaf. En echt goed voorbereid op zijn werk was hij ook niet. Hij reed, zonder rijbewijs, rond in de auto van zijn vriendin, die bij de douane werkt. Alleen al voor het rijden zonder rijbewijs werd hij al vaker aangehouden.

Niet de cel in

De officier van justitie zag ook dat Edson J. waarschijnlijk wel wat meer op zijn kerfstok heeft, maar kon alleen het dealen in februari en maart 2022 bewijzen. Maar, omdat dat al een flinke tijd geleden is, hoeft Edson J. niet de cel in van hem. Hij eiste een taakstraf van 120 uur en twee maanden cel voorwaardelijk.

Raoul L. werd eind 2022 al veroordeeld tot bijna een jaar cel. De uitspraak in de zaak van Edson J. is op 23 oktober.

