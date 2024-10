Honderden dossiers doorgespit van nep-arts die jarenlang met kinderen werkt

De GGD gaat honderden dossiers doorspitten van kinderen die behandeld zijn door de onlangs gesnapte neparts. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD West-Brabant. Het gaat om een 30-jarige man uit Roosendaal, meldt BN DeStem donderdag. De arts werkte vier jaar onterecht als basisarts en is eerder op staande voet ontslagen.

"De dossiers worden bekeken door artsen. Het gaat om honderden dossiers", vertelt de woordvoerder donderdagochtend. Om hoeveel dossiers het precies gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. "We doen het zorgvuldig en nemen het serieus."

De GGD heeft nog geen signalen gehad dat de zogenaamde arts zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen. "Daar is niks in veranderd."

1900 kinderen

Het nieuws over de neparts kwam twee weken geleden naar buiten. De GGD West-Brabant deed aangifte tegen een oud-medewerker die bijna vier jaar lang als basisarts werkte zonder dat hij geregistreerd stond als arts. In de afgelopen vier jaar is de zogenaamde arts van de GGD met zo'n 1900 kinderen in contact geweest. Of al deze dossiers worden bekeken, kon de GGD-woordvoerder niet zeggen.

Eerder kwam bij de GGD aan het licht dat de man geen BIG-registratie had, terwijl iemand zonder registratie zichzelf helemaal geen arts mag noemen. De ongeregistreerde arts werkte met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar oud in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Rucphen.

De GGD laat verdere details over het opleidingsniveau van de arts in het midden. Ook donderdag kan of wil de gezondheidsdienst niet zeggen of de man al eerder ergens als arts werkte.

Het Openbaar Ministerie kon donderdagochtend nog niet bevestigen dat het om een 30-jarige man uit Roosendaal gaat. Ook de GGD wil daar niets over kwijt. De gezondheidsorganisatie wil eerst een extern onderzoek afwachten. "Dan komen we naar buiten."

