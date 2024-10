112-nieuws: weer explosie in Den Bosch • ook ontploffing in Uden

23.23

Een nerveuze automobilist is gisteravond laat aangehouden in de Lissevenlaan in Waalre. Hij vertelde de agenten een onsamenhangend verhaal. Toen ze de auto doorzochten vonden de agenten een sok. Daarin bleken sealbags met harddrugs te zitten. Daarnaast had de automobilist een sok in zijn onderbroek, met daarin wat ponypacks.