Marathon Eindhoven: kopgroep op de helft • parcoursrecord uit zicht

10.10

Marathon Eindhoven-directeur Wilbert Lek is ontspannen. "Van wandeling tot marathon, dit is een evenement van de hele stad. We groeien ieder jaar, met in dit veertigste jaar een recordaantal van bijna 40.000. Veiligheid voor de lopers is het belangrijkst. We gaan ook voor een sfeervol evenement, er is overal animatie. Als je even stuk zit, dan schreeuwen de mensen je wel naar voren. Wanneer ik tevreden ben? Als iedereen veilig over de finish is, het gezellig in de stad is geweest en als iedereen er volgend jaar graag weer bij is.