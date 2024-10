Marathon Eindhoven: lopers maken zich klaar • al flink druk rondom parcours

Een recordaantal lopers van bijna 40.000 doet dit weekend mee aan de veertigste editie van de ASML Marathon Eindhoven. Een groot deel is afkomstig uit Eindhoven en omgeving, maar er zijn ook diverse internationale topatleten die door de straten rennen. In dit liveblog lees je alles rondom de marathon. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

9.25: Thuis meegenieten

Ben je niet in Eindhoven, maar wil je wel zoveel mogelijk meekrijgen van het evenement? Vanaf 9.58 is de Marathon Eindhoven live te zien op www.omroepbrabant.nl, Brabant+ of via Ziggo-kanaal 30 en KPN-kanaal 507.

9.20: Het is al flink druk in het centrum