112-nieuws: aanrijding op spoor • brand loopt met sisser af •

13.23

De brand die zondagavond woedde in jeugdinstelling De La Salle in Boxtel is met een sisser afgelopen. Dat laat een woordvoerder weten. De brand werd snel ontdekt door medewerkers, waardoor de brandweer het vuur snel onder controle had. Ook bleef de schade beperkt tot de buitenkant van het pand.

De woning werd alweer snel vrijgegeven, waardoor het merendeel van de jongeren de nacht gewoon daar kon doorbrengen. "Maar het heeft wel impact op hun gehad", vertelt een woordvoerder. "We kijken wat er nog aan nazorg nodig is." Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht.