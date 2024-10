112-nieuws: botsing op kruispunt • brand in frietpan slaat over naar keuken

15.01

In Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, is maandagmiddag een automobilist met zijn auto in een sloot beland. Dit gebeurde aan de Moorseweg. Een ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurder had hun hulp nodig om uit de auto te komen en is vervolgens nagekeken door het ambulancepersoneel. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. Hoe het eenzijdige ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.