Boer na lugubere ontdekking van dood kalf in de wei: 'Wie doet zoiets?'

Boer Jan van den Brand uit Heukelom deed zondagochtend een lugubere ontdekking: een van zijn kalfjes lag dood en verminkt in zijn weiland. Jan ging ervan uit dat het beestje door een wolf te grazen was genomen, maar 's middags ontdekte hij dat het door mensen was gedaan. "Wie doet zoiets? Dan ben je toch een maniak?", vraagt hij zich vol ongeloof af.

Boer Jan houdt koeien voor de lol, hij had in totaal maar drie dieren en nu dus nog maar twee. Hij kan nauwelijks geloven dat iemand een van zijn koeien zo bruut geslacht heeft. "Ik ben heel erg geschrokken", vertelt hij. "Dit krijg je gewoon niet verzonnen."

"Het was echt geen smakelijk gezicht."

Toen de boer zondagmorgen in de wei kwam, zag hij vogels aan een van de kalfjes pikken. "Dat vond ik meteen al raar". Hij schrok vervolgens enorm toen hij het verminkte kalfje zag liggen. "Het was echt geen smakelijk gezicht. Ik dacht dat het een wolf moest zijn geweest." LEES OOK: Boer vindt dood en verminkt kalfje in wei Later liep Jan een rondje door de wei en zag hij haren en bloed van het dier aan verschillende palen van de omheining zitten, daardoor kreeg hij toch het vermoeden dat er meer aan de hand moest zijn. "Ik ben dat spoor gaan volgen en uiteindelijk kwam ik uit bij een fietspad waar een mes lag met bloed en haren van het beestje", vertelt hij. De hobbyboer schakelde daarna meteen de politie in.

"Dit vlees is helemaal niet zo duur. Koop het voortaan gewoon in de supermarkt."

Omdat de halsslagader van de koe is doorgesneden, moeten de daders volgens Jan wel helemaal onder het bloed hebben gezeten. "Het gaat ook helemaal niet om een groot bedrag. Dit vlees is helemaal niet zo duur. Koop het voortaan gewoon in de supermarkt. Dat is makkelijker en dan kun je gewoon je goede kleren aanhouden", besluit hij cynisch.