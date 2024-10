Van Gogh-schilderij voor miljoenen gekocht door Noordbrabants Museum

Het is het Noordbrabants Museum gelukt om Kop van een vrouw van Vincent van Gogh te kopen. Het museum betaalt 8,6 miljoen euro voor het schilderij. De huidige Britse eigenaar heeft besloten het schilderij uit 1885 te verkopen en geeft alleen het museum in Den Bosch de mogelijkheid het werk te kopen.

Het schilderij maakte zo'n 120 jaar deel uit van privécollecties. Toen het werk in 2023 werd geveild, overbood een Britse kunstverzamelaar het Bossche museum meteen. Die kocht het toen voor 6,35 miljoen euro, schrijft de NOS.

Kop van een vrouw is al te zien in het Noordbrabants Museum. Zij hebben op dit moment het nog te leen van de eigenaar. Al een lange tijd wilde het museum het kunstwerk kopen. De eerste 6 miljoen euro zijn bij elkaar verzameld uit fondsen, subsidies en een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor de laatste 2,6 miljoen euro begon het museum een inzamelingsactie. Volgens het museum hebben zo'n 3000 mensen een donatie gedaan voor de aankoop, waarmee de 8,6 miljoen euro is bereikt.

'Mona Lisa van Brabant'

De vrouw die op het schilderij is afgebeeld is boerendochter Gordina de Groot uit het Brabantse dorp Nuenen. Het wordt ook wel de Mona Lisa van Brabant genoemd. Dit komt omdat de vrouw "een indringende blik heeft en je recht lijkt aan te kijken", zegt conservator Helewise Berger.

Van Gogh schilderde haar in de lente van 1885. Dit was tijdens zijn Brabantse periode als voorstudie voor De aardappeleters. Op dat werk is de vrouw ook al te zien. Daarnaast zijn er dertien vergelijkbare schilderijen, waarvan er acht in het Van Gogh Museum hangen en vijf in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

De schilder en het model zagen elkaar regelmatig, zegt conservator Berger het Noordbrabants Museum. "Toen ze zwanger bleek te zijn, werd vermoed dat Van Gogh mogelijk de vader was." Dit bleek niet te kloppen. "Van wie ze wel zwanger was, is een goed bewaard Nuenens geheim."

Het geld waard

Het Noordbrabants Museum heeft zelf al elf 'Brabantse' Van Goghs hangen, vertelt directeur Jacqueline Grandjean. "Voor de mensen in Brabant is Kop van een vrouw niet alleen kwalitatief mooi werk, maar het heeft ook een heel diepe betekenis voor mensen." Het museum is van plan het schilderij op tournee te laten gaan langs andere musea in Brabant.

Het museum betaalt met 8,6 miljoen euro veel geld voor het doek, erkent Grandjean. Maar toen internationaal bekend werd dat het museum bezig was het schilderij te kopen, kwam er een ander bod van 8,6 miljoen euro, vertelt ze. "Naast de gevoelens die je bij het kunstwerk kan hebben, is dit het bewijs dat het schilderij het ook echt waard is."

