Auto's verkocht, maar nooit geleverd: nu is autobedrijf MVS failliet

Het veelbesproken autobedrijf MVS uit Deurne is failliet. De rechtbank heeft het faillissement dinsdag uitgesproken. Het bedrijf kwam in augustus negatief in het nieuws toen een groep autokopers klaagde over de handelwijze van het bedrijf tegenover Omroep Brabant. Ze kochten een auto en kregen die nooit geleverd of ze kregen een auto vol gebreken.

De politie laat weten 26 aangiftes binnen te hebben tegen MVS en is nog bezig met onderzoek. Het bedrijf lijkt inmiddels ook verdwenen te zijn uit Deurne, de showroom is donker en leeg. Ondanks de bewering van de eigenaar dat hij na de zomervakantie weer open zou gaan, is dat niet gebeurd. Voor veel gedupeerden is het onduidelijk of ze hun geld nog terugkrijgen. Bij de rechtbank is er een nieuwe civiele rechtszaak geweest. De uitspraak daarvan komt begin november. Ook vorige week donderdag zou er een civiele zaak zijn, maar deze ging niet door. De eigenaar van MVS bleek zonder advocaat te zitten. LEES OOK: Auto's gekocht, maar niet geleverd, 12 aangiften tegen autobedrijf De rechtbank wil op korte termijn een nieuwe zitting houden. Volgens de rechtbank gaat het om een conflict over een geldlening aan MVS. Als MVS geen nieuwe advocaat kan vinden, wordt een advocaat toegewezen. Omroep Brabant publiceerde in augustus twee artikelen over het bedrijf na verhalen van gedupeerden. Daarop kwamen nog meer reacties binnen. Veel mensen zeiden slechte ervaringen te hebben met MVS. LEES OOK: Nieuwe klachten over autobedrijf: 'Voel me zo stom' Ook mensen die een civiele zaak wonnen bij de rechtbank, moeten nog steeds wachten op hun geld. Sommige mensen krijgen geld terug of een deel daarvan, maar dat gaat met erg veel moeite en kost heel veel tijd. Iets dat voor erg veel stress zorgt bij gedupeerden.