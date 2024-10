Pompoenoogst mislukt: 'Normaal 5000 pompoenen van dit veld en nu vijf'

Lia Leemans baalt als een stekker. De kweekster uit Dongen zag ruim een derde van haar pompoenoogst mislukken. De enorme regenval en een invasie van slakken zijn haar oranje groente pompoenen fataal geworden. "Normaal zouden we van een veld vijfduizend pompoenen moeten oogsten, nu waren dat er slechts vijf."

Regen is de grote boosdoener. "Als het teveel regent, slaat de grond dicht en kunnen de planten niet groeien en komen er ook geen pompoenen aan." Ook slakken teisterden de pompoenen van Leemans. "Die vreten zich dan in de pompoen waardoor die gaat rotten."

Op drie percelen heeft ze pompoenen staan. "Een van die velden is finaal mislukt. Van die vijfduizend vierkante meter halen we normaal vijfduizend pompoenen. Het is heel erg zonde", vertelde Leemans in het radioprogramma KEIGoeiemorgen op Omroep Brabant.

Dat de andere velden wel pompoenen hebben opgeleverd, komt omdat een perceel wel drainage heeft en het andere veld van zichzelf beter water afvoert. Wat wel groeide en bloeide, was het onkruid. "De pompoenplanten werden helemaal overwoekerd door het onkruid."

De mislukte oogst van Lia staat niet op zich. "Van collega's hebben gehoord dat zij ook mindere oogst hebben, maar niet zo mislukt als bij ons. Al zijn er wel kwekers in Roosendaal en ook in Gelderland die ook hun oogst zagen mislukken."

De schrik zat er goed in toen Lia het veld zag. "Ik zal maar niet hardop zeggen wat ik dacht." En de angst was er dat ook de andere velden een verschrikkelijke oogst zouden opleveren. "Het duurde namelijk zo lang voordat de pompoenen echt begonnen te groeien, maar het is daar uiteindelijk wel goed gekomen."

De pompoenen die nog wel groeiden waren zo slap dat ze echt niet voor de verkoop geschikt waren. In de tien jaar dat ze bij Leemans pompoenen kweken, was alleen het eerste jaar zo slecht. "Maar toen verkochten we nog veel minder pompoenen, dus dat was toen ook niet zo erg."

Leemans heeft meer dan 65 soorten pompoenen op haar velden staan. "Ongeveer de helft is bedoeld om op te eten, de andere helft niet. "De siersoort die wij gebruiken voor Halloween is niet geschikt om een soep te verwerken", vertelt de kweekster uit Dongen lachend. "Die worden ook heel snel rot en dat vertellen we er ook altijd bij."

Volgens de kweekster uit Dongen zijn pompoenen steeds meer in trek als groente. Maar nu is het vooral razend druk bij Leemans door Halloween. "Dat wordt ook steeds populairder de laatste jaren. Waarschijnlijk omdat het feest meegenomen is door expats en steeds meer door de Nederlanders zelf geadopteerd wordt. Wij merken dat zeker."

Normaal gesproken oogst Leemans twaalfduizend sierpompoenen voor Halloween. Nu zijn dat er slechts zevenduizend. "Maar Halloween is niet in gevaar hoor, er is denk ik wel voldoende voor iedereen."

Het veld van de volledig mislukte oogst is inmiddels omgeploegd. In april gaan Lia en haar man weer opnieuw inzaaien, maar niet meer op het veld zonder drainage. "Want dit is zo zonde en balen."