Eric's overgrootmoeder, de Mona Lisa van Brabant, is 8,6 miljoen euro waard

Eric de Groot uit Nuenen heeft een wereldberoemde overgrootmoeder die miljoenen euro's waard is. Bijna 140 jaar geleden stond de boerendochter model voor Vincent van Gogh. Het schilderij Kop van een vrouw werd voor het lieve bedrag van 8,6 miljoen euro gekocht door het Noord-Brabants Museum en komt daarmee eindelijk weer definitief op Brabantse bodem. De gelijkenis tussen haar en haar achterkleinkind is treffend: "Jullie hebben dezelfde grote oren."

Eric vindt het heel bijzonder dat het portret van zijn overgrootmoeder, Gordina de Groot, zo gewild is dat er een bedrag met een duizelingwekkend aantal nullen voor is neergelegd. Twee weken geleden hoorde hij voor 't eerst dat het museum in Den Bosch het werk wilde kopen van een Britse kunstverzamelaar. Kop van een vrouw was jarenlang in zijn privébezit, toen hij het besloot van de hand te doen. Hij gaf alleen het museum in Den Bosch de mogelijkheid om het te kopen.

"Eigenlijk weet ik heel weinig van haar, we hadden het er vroeger niet vaak over", vertelt Eric. "Ze was een favoriet model van Vincent van Gogh en ze is vaak door hem geschilderd. Maar hoe dat precies kwam, is me niet duidelijk. Eigenlijk begin ik me nu steeds meer te realiseren hoe speciaal het is, en dat de hele wereld mijn overgrootmoeder kent."

Gordina in het Noordbrabants Museum (foto: Jan-Kees Steenman).

Van Gogh schilderde haar in de lente van 1885, maar hij legde niet alleen Gordina met zijn penseelstreken vast. Eric: "Het schilderij De aardappeleters, van een boerenfamilie die aan tafel zit voor een eenvoudige maaltijd, daarvoor stonden ook andere familieleden model", aldus Eric. "Gordina's moeder staat erop, mijn betovergrootmoeder dus , en ook twee broers van mijn betovergrootmoeder."

